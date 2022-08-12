Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 13 και Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 13-8-2022 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΪΦΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 / 8 / 2022
ΚΑΙ ΩΡΑ 5:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΗ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΙΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
Κωνσταντίνο Χαρ. Λιάκο
Ετών 95
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-8-2022 και ώρα 10πμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών
Τα παιδιά του: Χάρης και Χρυσάφη Λιάκου, Ελένη και Παναγιώτης Νικολόπουλος
Τα εγγόνια του: Αναστασία, Κωνστνατίνος, Γεώργιος, Κωνσταντίνος
Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΑΪΑΦΑ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΪΑΦΑ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΚΥΡ. ΚΟΥΝΑΒΗ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΥΦΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΝΙΚ. ΚΑΙΑΦΑ,
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 56
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-8-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΒΡΑΑΜ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΕΚΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ,ΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΓΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΜΑΝΟΝΑ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-8-2022 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΝΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΗΛΙΚΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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