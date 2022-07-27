Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός Νάσος Νασόπουλος Πόλεμος στην Ουκρανία Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα Πανελλήνιες 2022 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΟΡΔ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

(ΕΤΩΝ 70)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ.


ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   92

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη  28-7-2022 & ώρα  7 μ. μ. από τον  Ιερό  Ναό  Αγίου Δημητρίου Ισώματος.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 108

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-7-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ,

ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 108

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-7-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ,

ΕΛΕΝΗ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

OI ΕΓΓΟΝΟΙ

 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

--

 

ΚΗΔΕΊΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 
ΕΛΕΝΗ  ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

(χήρα ) ΓΕΩΡΓ.ΚΑΡΟΥΚΗ
 ΕΤΩΝ    89
Θανούσα  κηδεύουμε  την   Παρασκευή  29-7-2022 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αραχωβιτίκων.
 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΙΡΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣ

ΝΙΝΑ & ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΤΙΧΙΔΟΥ

 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

 

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Σαμιώτης

Info