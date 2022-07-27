Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΟΡΔ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 28-7-2022 & ώρα 7 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ισώματος.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 108
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-7-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ,
ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 108
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-7-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΣΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ,
ΕΛΕΝΗ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
OI ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΊΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
(χήρα ) ΓΕΩΡΓ.ΚΑΡΟΥΚΗ
ΕΤΩΝ 89
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 29-7-2022 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Αραχωβιτίκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΙΡΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΑΚΟΣ
ΝΙΝΑ & ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΤΙΧΙΔΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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