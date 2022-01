Πάτρα: Ο κόσμος παρά την όμικρον πήγε την Πρωτοχρονιά σινεμά - Δείτε τι προτίμησε να δει

Ο κόσμος παρά την αναστάτωση, απειλή και ανασφάλεια που έχει προξενήσει η νέα παραλλαγή Όμικρον, πήγε σινεμά το σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς (1η και 2 Ιανουαρίου 2022) και όπως μας είπε ο Αλέξης Μπιτούνης από τα Odeon Veso Mare, τα εισιτήρια που κόπηκαν το γιορτινό αυτό γουικέντ που θεωρείται και το εμπορικότερο ίσως του χρόνου πλησίασαν τα 3.000, λίγο πιο κάτω από αυτά των Χριστουγέννων αλλά και αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με την προ covid 19 εποχή. "Την δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς μπορεί να κάναμε και πάνω από 3.500 εισιτήρια πριν τον covid", ανέφερε ο Αλέξης Μπιτούνης προσθέτοντας πως στο Πρωτοχρονιάτικο boxoffice πρώτη επιλογή παρέμεινε ο «Spider-Man: No Way Home» με τον Τομ Χόλαντ ενώ άξιο αναφοράς είναι πως ανέβηκε και η «Σμύρνη μου αγαπημένη» με την Μιμή Ντενίση που είναι μία πολύ φροντισμένη κινηματογραφική παραγωγή που αξίζει να την δουν οι σινεφίλ αλλά και το «The Matrix Resurrections» με τον Κιάνου Ριβς και πάλι στον γνώριμο ρόλο του Νίο.

Σύμφωνα με τον πίνακα με το τοπ-10, των εισιτηρίων του τετραημέρου 30 Δεκεμβρίου 2021 έως 2 Ιανουαρίου 2022 που είδαμε στο flix.gr, το «Spider-Man: No Way Home», σε 117 αίθουσες πανελλαδικά έκοψε 23.421 εισιτήρια και σε σχεδόν 3 εβδομάδες ξεπέρασε το όριο των 350.000 (για την ακρίβεια είναι ήδη στα 351.238).

Η «Σμύρνη μου Αγαπημένη» του Γρηγόρη Καραντινάκη με το συγκινητικό θέμα της καταστροφής της Σμύρνης και τα εξαιρετικά εφέ συνέχισε στη 2η εβδομάδα προβολής της κόβοντας σε 134 αίθουσες πανελλαδικά, 20.213 εισιτήρια και έχει καταφέρει να ξεπεράσει σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής τα 80.215 εισιτήρια και όλα δείχνουν πως σύντομα θα ξεπεράσει τα 100.000.

Στην Πάτρα η «Σμύρνη μου αγαπημένη» προβάλλεται και στην 2η αίθουσα του Πάνθεον όπου επίσης η κίνηση ιδιαίτερα τη δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς ήταν αρκετά καλή. Όσο για το παιδικό «Τραγούδα! 2» έχει φτάσει σε περίπου 3 εβδομάδες προβολής τα 54.000 εισιτήρια (παίζεται και στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα), το «The Matrix Resurrections» σε 72 αίθουσες πανελλαδικά έκοψε το 4ήμερο 30/12 με 2/1/2022, 5.678 εισιτήρια & μέχρι σήμερα βρίσκεται στα 32.115 ενώ το παιδικό «Φεγγαρόσκονη» που επίσης προβάλλεται στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε έχει αγγίξει τα 6.228 εισιτήρια σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής.

To “Spider-Man: No Way Home” έχει φτάσει έως και τις 2/1/2022 σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις, 369 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα περίπου 610 προέρχονται από το Αμερικάνικο boxoffice!

*Να προσθέσουμε πως μόλις κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία και το βιβλίο με το σενάριο της "Σμύρνης μου Αγαπημένης" της Μιμής Ντενίση με συλλεκτικό εξώφυλλο από την ταινία, από τις εκδόσεις Πατάκη.