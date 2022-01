Εντυπωσίασε η after wedding φωτογράφιση της Diamond Events στο γιορτινό περιοδικό thebest

Όχι, δεν τολμήσαμε καν να προβούμε σε καταμέτρη-ση των photo shooting της κοσμογυρισμένης πατρι-νής εταιρείας wedding planning «Diamond Events» ως τώρα, καθώς η πληθωρική grand dame Άννα Μαρία Ρογδάκη παραμένει ασυγκράτητη σε concepts μπροστά στο φακό. Μόνιμα «πυκνό» το πρόγραμμά της, πάντα «γεμάτη» η cosmopolitan ατζέντα της, ασυγκράτητες σε εναλλαγές οι deco ιδέ-ες της, άρα πολλές και αδιάκοπες οι αφορμές για να αστράψουν τα φλας. Για το ετήσιο τεύχος του The Best Magazine, διαλέξαμε εικό-νες σε style «industrial romance» στο θέατρο Λιθογραφείον, εκεί ου η πέτρα, το μπετόν και το vintage της επιμελώς ατημέλητης εγκατάλειψης έσμιξαν με γαμήλια after party ενσταντανέ. Ήταν τα super trendy λευκά νυφικά φτερά, το glam γαμπριάτικο σμόκιν, τα πλούσια παστέλ τριαντάφυλλα, τα χρυσά objects που απογείωσαν την ατμόσφαιρα; Τελικά ήταν πως τα πιο γλυκά χαμόγελα on stage προ-στέθηκαν στα χαμόγελα off stage. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις γίνο-νται δεσμοί αγάπης ταυτόχρονα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο μιας ειλικρινούς δημιουργικής συνάντησης. Τέτοιες πολύτιμες στιγ-μές ταιριάζουν στα Χριστούγεννα. Διαμαντένια Χρόνια Πολλά λοιπόν.