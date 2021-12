Οι Κριτικοί του Λος Άντζελες ψήφισαν το "Drive my car" ως καλύτερο φιλμ του 2021

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις από ενώσεις κριτικών για τις καλύτερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς 2021 που σε περίπου δέκα μέρες μας αποχαιρετά. Σειρά είχε η Ένωση Κριτικών του Λος Άντζελες που ψήφισε με σινεφίλ διάθεση το «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι ως την καλύτερη ταινία του 2021. Την ίδια ώρα «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον που προβλήθηκε και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, ήταν το φιλμ που συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία.

Όπως γράφει το flix.gr, μετά τη Νέα Υόρκη οι ενώσεις κριτικών της Αμερικής συνεχίζουν τις βραβεύσεις τους, με τους κριτικούς του Λος Άντζελες να επιλέγουν και να ψηφίζουν ως την καλύτερη ταινία της χρονιάς το «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, το οποίο κέρδισε και το βραβείο του Καλύτερου Σεναρίου.

«Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον έφυγε με 3 βραβεία, εκείνα τις Καλύτερης Σκηνοθεσίας, της Καλύτερης Φωτογραφίας αλλά και του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Κόντι Σμιτ-ΜακΦι, το οποίο μοιράστηκε όμως με τον Βίνσεντ Λίντον για την ερμηνεία του στο «Titane» που ήταν η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Το μοναδικό βραβείο έκπληξη ήταν εκείνο της Διεύθυνσης Παραγωγής το οποίο πήγε στην ταινία «Barb and Star Go to Vista Del Mar», μια ταινία που σχεδόν κανείς δεν περίμενε να την δει να παίζει σε τέτοιου είδους βραβεία.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τους νικητές.

Καλύτερη Ταινία: Drive My Car

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Petite Maman

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul

Καλύτερο Σενάριο: Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι και Ταμακάσα Οε για το «Drive My Car»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Σάιμον Ρεξ για το «Red Rocket»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Πενέλοπε Κρουζ για το «Παράλληλες Μητέρες»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα ΝτεΜποζ για το «West Side Story»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Βίνσεντ Λίντον για το «Titane» και Κόντι Σμιτ-ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερο Μοντάζ: Summer of Soul

Διεύθυνση Παραγωγής: Barb and Star Go to Vista Del Mar

Καλύτερη Μουσική: Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για το «Παράλληλες Μητέρες» του Πέδρο Αλμοδοβάρ

Καλύτερη Φωτογραφία: Άρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερο Animation: Flee.

*Να προσθέσουμε πως η «Εξουσία του Σκύλου» ψηφίστηκε καλύτερη ταινία του 2021 από το περιοδικό Time, το οποίο πάντως συμπεριέλαβε και το «Drive My Car» στην 10άδα του.