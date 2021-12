Τα φιλμ "Η Εξουσία του σκύλου" και "Belfast" οδηγούν την κούρσα των υποψηφιοτήτων των 79ων Χρυσών Σφαιρών

H Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου - Hollywood Foreign Press Association ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 13/12/2021 (ώρα Αμερικής) τις υποψηφιότητες για τις 79ες Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes, που θεωρούνται κατά έναν τρόπο οι προάγγελοι των Όσκαρ και που η προγραμματισμένη τελετή απονομή τους, αν δεν αλλάξει κάτι θα γίνει την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Όπως έγραψε το flix.gr, κάτω από την σκιά του σκανδάλου που έπληξε την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ πριν μερικούς μήνες πως κανένα από τα 87 μέλη της δεν είναι μαύρος/η, ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες, με τις ταινίες «Belfast» του Κένεθ Μπράνα και «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον, παραγωγής Netflix που είδαμε πρόσφατα και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, να κυριαρχούν και να οδηγούν την κούρσα με εφτά (7) υποψηφιότητες – nominations η κάθε μία τους. Μεταξύ των υποψηφιοτήτων που πήραν είναι και για καλύτερη ταινία στην κατηγορία - δράμα ενώ το «West Side story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που παίζεται αυτές τις μέρες και στην Πάτρα, στη Βέσο, είναι υποψήφιο μεταξύ άλλων για καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ και για καλύτερη σκηνοθεσία. Όπως είδαμε στην ανάρτηση της usatoday, οι ταινίες "Dune," "King Richard" και το ανεξάρτητο «CODA» που είχε θριαμβεύσει στο περασμένο Φεστιβάλ του Σάντανς είναι επίσης υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας – δράμα ενώ στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας - κωμωδία/musical εκτός του αναμφίβολου φαβορί "West Side Story" είναι υποψήφια τα φιλμ "Licorice Pizza" "Don't Look Up", το οποίο επίσης παίζεται τώρα στην Πάτρα, "Cyrano" και "tick, tick ... BOOM!".

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες των Golden Globes, η δημοφιλκής σειρά του HBO «Succession» κατάφερε να προηγηθεί με πέντε (5) υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν οι σειρές «Ted Lasso» και «The Morning Show» με την Τζένιφερ Άνιστον του Apple TV+ με τέσσερις (4) υποψηφιότητες η κάθε μία. Το Netflix κατάφερε να αποσπάσει τις περισσότερες κινηματογραφικές υποψηφιότητες με 17 στο σύνολο ενώ το HBO κατάφερε να πετύχει το ίδιο στις τηλεοπτικές κατηγορίες με 15 συνολικά υποψηφιότητες.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες σε κάθε κατηγορία.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία, Δράμα

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog.

Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick… Boom!

West Side Story.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Κένεθ Μπράνα («Belfast»)

Τζέιν Κάμπιον («The Power of the Dog»)

Μάγκι Τζίλενχαλ («The Lost Daughter»)

Στίβεν Σπίλμπεργκ («West Side Story»)

Ντενί Βιλνέβ («Dune»).

(Δύο οι γυναίκες σκηνοθέτιδες που είναι υποψήφιες στην συγκεκριμένη κατηγορία).

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Don’t Look Up – Μην Κοιτάτε Πάνω»)

Πίτερ Ντίνκλατζ («Cyrano»)

Αντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick… Boom!»)

Κούπερ Χόφμαν («Licorice Pizza»)

Άντονι Ράμος («In the Heights»).

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Μαριόν Κοτιγιάρ («Annette»)

Αλάνα Χάιμ («Licorice Pizza»)

Εμα Στόουν («Cruella»)

Τζένιφερ Λόρενς («Don’t Look Up»)

Ρέιτσελ Ζέγκλερ («West Side Story»).

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Μαχερσάλα Αλι («Swan Song»)

Χαβιέρ Μπαρδέμ («Being the Ricardos»)

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («The Power of the Dog»)

Γουίλ Σμιθ («King Richard»)

Ντενζέλ Γουάσινγκτον («The Tragedy of Macbeth»).

Α’ Γυναικείος σε Δράμα

Τζέσικα Τσαστέιν («The Eyes of Tammy Faye»)

Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter – Η Χαμένη Κόρη»)

Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos»)

Lady Gaga («House of Gucci»)

Κρίστεν Στιούαρτ («Spencer»).

Τα κατάφερε η Lady Gaga & μπήκε στην κούρσα των υποψηφιοτήτων.

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπεν Αφλεκ («The Tender Bar»)

Τζέιμι Ντόρναν («Belfast»)

Σιάραν Χιντς («Belfast»)

Τρόι Κοτσούρ («CODA»)

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι («The Power of the Dog»)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Καιτριόνα Μπαλφ («Belfast»)

Αριάνα ΝτεΜπόους («West Side Story»)

Κίρστεν Ντανστ («The Power of the Dog»)

Αουντζανιού Ελις («King Richard»)

Ρουθ Νέγκα («Passing»).

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Compartment No. 6 (Φινλανδία, Ρωσία, Γερμανία)

Drive My Car (Ιαπωνία)

The Hand of God (Ιταλία)

A Hero (Γαλλία, Ιράν)

Parallel Mothers του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

Καλύτερη Μουσική

The French Dispatch – Η Γαλλική Αποστολή

Encanto

The Power of the Dog

Parallel Mothers

Dune

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive («King Richard»)

Dos Orugitas («Encanto»)

Down to Joy («Belfast»)

Here I Am (Singing My Way Home) από την ταινία «Respect» για την Αρίθα Φράνκλιν

No Time to Die («No Time to Die»).

Καλύτερο Σενάριο

Licorice Pizza

Belfast

The Power of the Dog

Don’t Look Up

Being the Ricardos

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon.

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

Καλύτερη Σειρά (Δράμα)

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession.

Καλύτερη Σειρά (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso.

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ («Succession»)

Λι Τζουνγκ-τζέι («Squid Game»)

Μπίλι Πόρτερ («Pose»)

Τζέρεμι Στρονγκ («Succession»)

Ομαρ Σι («Lupin»).

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ούζο Αντούμπα («In Treatment»)

Τζένιφερ Ανιστον («The Morning Show»)

Κριστίν Μπαράνσκι («The Good Fight»)

Ελίζαμπεθ Μος («The Handmaid’s Tale»)

Εμτζέι Ροντρίγκεζ («Pose»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Άντονι Αντερσον («Black-ish»)

Νίκολας Χουλτ («The Great»)

Στιβ Μάρτιν («Only Murders in the Building»)

Μάρτον Σορτ («Only Murders in the Building»)

Τζέισον Σουντέκις («Ted Lasso»).

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Χάνα Αϊνμπάιντερ («Hacks»)

Ελ Φάνινγκ («The Great»)

Ισα Ρέι («Insecure»)

Τρέισι Ελις Ρος («Black-ish»)

Τζιν Σμαρτ («Hacks»).

Καλύτερη Μίνι Σειρά

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad.

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Πολ Μπέτανι («WandaVision»)

Όσκαρ Αϊζακ («Scenes From a Marriage»)

Μάικλ Κίτον («Dopesick»)

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ («Halston»)

Ταχάρ Ραχίμ («The Serpent»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Τζέισικα Τσαστέιν («Scenes From a Marriage») – η ηθοποιός έχει υποψηφιότητα και για α’ γυναικείο σε δράμα στις κινηματογραφικές κατηγορίες

Σίνθια Ερίβο («Genius: Aretha»)

Ελίζαμπεθ Ολσεν («WandaVision»)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ («Maid»)

Κέιτ Γουίνσλετ («Mare of Easttown»).

B’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Μπίλι Κράνταπ («The Morning Show»)

Κίεραν Κάλκιν («Succession»)

Μαρκ Ντουπλα («The Morning Show»)

Μπρεντ Γκόλντστιν («Ted Lasso»)

Ο Γιονγκ-σου («Squid Game»).

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ («White Lotus»)

Κέιτλιν Ντέβερ («Dopesick»)

Αντι ΜακΝτάουελ («Maid»)

Σάρα Σνουκ («Succession»)

Χάνα Γουάντινγκχαμ («Ted Lasso»).