Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30/11 και την Τετάρτη 1/12/2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝ. ΣΚΑΝΑΒΗ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 12μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Σιταράλωνα Τριχωνίδος.
Ο σύζυγος: Παναγιώτης
Τα παιδιά της: Πατρούλα και Γεώργιος Σάλας, Ευαγγελία και Άγγελος Δρούγας, Δέσποινα και Αιμίλιος Μαρίνος
Τα εγγόνια της: Ευθυμία, Παναγιώτα, Μαρία-Χρυσοβαλάντω, Αβάπτιστο
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
Πρεσβυτέρα
ΘΕΩΝΗ (χήρα) Ιερέως ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Πρεσβυτέρα ΟΛΓΑ (χήρα) Ιερέως ΦΩΤ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΩ (χήρα) ΣΠ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΣΠΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων
"Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 30-11-2021και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Καλεντζίου) Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρήστος & Έλενα, Αδάμ & Νόρα, Κώστας.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Βασίλης-Αρμάντο, Σοφία
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Ν. Αχαΐας,
2610341608.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟ
(ΕΤΩΝ 65)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΝΤΖΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΜΑΡΙΤΣΑ ΜΟΥΖΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων
"Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35
Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο
Τηλέφωνο: 261 033 6825.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ TETAΡΤΗ 1-12-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ Χ. ΒΑΣ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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