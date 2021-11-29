Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Κορωνοϊός 200 Χρόνια Από Την Ελληνική Επανάσταση Νάσος Νασόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 30/11 και την Τετάρτη 1/12/2021

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝ. ΣΚΑΝΑΒΗ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 12μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Σιταράλωνα Τριχωνίδος.

Ο σύζυγος: Παναγιώτης

Τα παιδιά της: Πατρούλα και Γεώργιος Σάλας, Ευαγγελία και Άγγελος Δρούγας, Δέσποινα και Αιμίλιος Μαρίνος

Τα εγγόνια της: Ευθυμία, Παναγιώτα, Μαρία-Χρυσοβαλάντω, Αβάπτιστο

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

Πρεσβυτέρα

ΘΕΩΝΗ (χήρα) Ιερέως ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Πρεσβυτέρα ΟΛΓΑ (χήρα) Ιερέως ΦΩΤ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΡΩ (χήρα) ΣΠ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΑΣΠΙΡΗ

ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων

"Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 30-11-2021και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (Καλεντζίου) Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Χρήστος & Έλενα, Αδάμ & Νόρα, Κώστας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Βασίλης-Αρμάντο,  Σοφία

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ          

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Ν. Αχαΐας,      

2610341608.

-------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟ

(ΕΤΩΝ 65)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ,

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΝΤΖΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΜΑΡΙΤΣΑ ΜΟΥΖΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων

"Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση: Πατρών Κλάους 15, Πάτρα 263 35

Ώρες: Ανοιχτά όλο το 24ωρο

Τηλέφωνο: 261 033 6825.

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ TETAΡΤΗ 1-12-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΑ Χ. ΒΑΣ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info