Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/10/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΑΛΛΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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