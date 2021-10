Ο Σικελός δημιουργός του φιλμ «Μόνη με τα Όνειρα της», Paolo Licata έρχεται στην Ελλάδα

Η Enorama Distribution έχει την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει στη χώρα μας τον Ιταλό σκηνοθέτη Paolo Licata, δημιουργό του φιλμ, «Μόνη με τα Όνειρα της». Ο Paolo Licata αναμένεται να παραβρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας του που θα λάβει χώρα στην αίθουσα Cinerama Digital Cinema (Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, στην Αθήνα) την Πέμπτη 21/10/2021 στις 20.00.

Ο κ. Licata σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αφιχθεί στην Αθήνα στις 20/10, κατευθείαν από την πόλη του, το εικονικό Παλέρμο, και θα βρίσκεται στη χώρα μας μέχρι και τις 25/10, αφού εξέφρασε την επιθυμία να γνωρίσει ακόμα καλύτερα μια χώρα όπως η Ελλάδα που ήδη δηλώνει θαυμαστής της. Την επόμενη ημέρα της πρεμιέρας, στις 22/10, ο κ. Licata θα βρίσκεται στη Λάρισα, στα Victoria Cinemas (Λάμπρου Κατσώνη 20 & Κούμα) στις 19.30. Το Σάββατο 23/10 θα συνεχίσει την περιοδεία του κατεβαίνοντας στον Ρέντη, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Cine Όνειρο (Νάξου 32, Αγ. Ιωάννης Ρέντης), για να ολοκληρώσει τις δια ζώσης παρουσίες του την Κυριακή 24/10 στο STUDIO New Star Art Cinema (Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής) στις 21.00.

Κατά την παρουσία του στις προβολές αυτές, ο σικελός σκηνοθέτης επιθυμεί να έρθει σε δημιουργική επαφή με το ελληνικό κοινό, ενώ δήλωσε ανοιχτός και στην υπογραφή αυτογράφων προς όποιον το επιθυμήσει.

Μια επίσκεψη που τιμά όχι μόνο την Enorama και την εν λόγω πρεμιέρα, αλλά και την καλλιτεχνική Ελλάδα, μια και πρόκειται για έναν ζεστό άνθρωπο αφοσιωμένο εξολοκλήρου στην τέχνη, που η ως τώρα επικοινωνία μας μαζί του μας έχει αιφνιδιάσει και συνάμα εντυπωσιάσει.

Ο Paolo Licata έχει γεννηθεί στο Παλέρμο το 1981 και ακολούθησε κλασικές σπουδές ενώ αποφοίτησε με διδακτορικό δίπλωμα, συγγράφοντας διατριβή με τίτλο «Η σχέση εργασίας-παράστασης». Γιος μουσικών, σπούδασε βιολί και πιάνο, και παρακολούθησε κατά την εφηβεία του παραστάσεις όπερας και συμφωνικά έργα ανά τον κόσμο, με ιδιαίτερο όμως πάθος για τη σκηνοθεσία. Έχει διατελέσει βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές όπερες του μεγάλου ιταλικού ρεπερτορίου, όπως «Rigoletto», «Cavalleria Rusticana», «Pagliacci», «Turandot», «La Bohème» σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ισπανία, Πολωνία. Μετά την αποφοίτησή του, παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου της Cinecittà.

Έχει γυρίσει αρκετές ταινίες μικρού μήκους που παρουσιάστηκαν σε κριτικές διεθνών μέσων: "The Debut", "Answer", "False Reality". Έχει διαδραματίσει τον ρόλο του βοηθού σκηνοθέτη σε πολλά πλατό ταινιών, συμπεριλαμβανομένου του «Il Sole Nero» του Krzysztof Zanussi και του «Rosso Malpelo» του Pasquale Scimeca. Διετέλεσε επίσης βοηθός σκηνοθέτη στα γυρίσματα επεισοδίων του «CSI: Miami», κατά τη διαμονή του στις ΗΠΑ.

Ο Paolo Licata έχει γράψει αρκετά σενάρια για ταινίες μεγάλου μήκους («Twinge», «Son of Paper», κ.α.). Σκηνοθέτησε πέντε διαφημιστικά σποτ για την εκστρατεία του ιταλικού δημοσίου κατά της βίας στα γήπεδα, με τους ηθοποιούς Martina Stella και Lorenzo Flaherty. Το 2011 γύρισε τη μικρού μήκους ταινία «The Novel», ως σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης, η οποία και έφερε το όνομα του για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Στο έργο του αυτό συμμετείχαν καλλιτέχνες του διαμετρήματος της Andrea Morricone (μουσική), Mariano Tufano (κοστούμια) και Cinzia Lo Fazio (σκηνογραφία). Το «The Novel» έχει λάβει αρκετά βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, όπως τα Los Angeles Movie Award (καλύτερη ταινία μικρού μήκους, κοστούμια, σκηνικά και μουσική), NYLA International Film Festival (καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και αντρική ερμηνεία), Buffalo Niagara Film Festival (πρώτο καλλιτεχνικό βραβείο σκηνοθεσίας) και Hollywood Hollyshorts (βραβείο κοινού).

Η καταξίωση του όμως επιτεύχθηκε με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Picciridda - Con i piedi nella sabbia» («Μόνη με τα Όνειρα της»), μια ταινία που συνόδευσε ήδη σε 13 φεστιβάλ και στις ιταλικές Χρυσές Σφαίρες, αλλά και αφιέρωσε στην πατρίδα του, τη Σικελία.

«Picciridda - Con i Piedi nella Sabbia, Alone with Her Dreams, Μόνη με τα όνειρα της»

Δραματική ταινία Εποχής Ιταλικής παραγωγής 2020, και διάρκειας 95 λεπτών.

«Ένα καινούργιο κλασικό έργο βγαλμένο μέσα από την καρδιά. Σοκαριστικό» - Oliver Stone

«Εάν το πλούσιο τοπίο και το ξεκάθαρο μουσικό θέμα υποδηλώνουν ένα συγκεκριμένο είδος σινεφίλ προϊόντος, η ευαίσθητη γραφή των σχέσεων στο περιθώριο της κεντρικής πλοκής αποδεικνύει κάτι το βαθύτερο, και διόλου ανεπιθύμητο» - John DeFore, Hollywood Reporter

«Ένα υπέροχο ιταλικό δράμα από τον πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη Πάολο Λικάτα, η ταινία αυτή μπορεί να είναι αργή στους ρυθμούς της, αλλά αυτό προσθέτει στην ένταση της. Πανέμορφα γυρισμένο, με μια ονειρική ποιότητα» - Kat Halstead, Common Sense Media

Η Σικελία γίνεται το ιδανικό ηλιόλουστο σκηνικό για μια νοσταλγική παραπομπή στον νεορεαλισμό, έτσι όπως τον διάβασε στο πρόσφατο παρελθόν και ο Giuseppe Tornatore. Μόνο που εδώ το παραμύθι έχει εκείνους τους δράκους, που δεν αφήνουν τη γλυκιά μυθοπλασία να υπερβεί της ισχύς εκείνων των ονείρων που δεν πρέπει να βιώνουν στο ξύπνιο τους οι ευαίσθητες ψυχές. Και κάθε ψυχή μέχρι να ωριμάσει, είναι ευαίσθητη, και μπορεί να παραμείνει ευαίσθητη και τρωτή για πάντα…

Πλοκή:

Τέλη της δεκαετίας του 1960, και 11χρονη Λουτσία μένει πίσω με τη γιαγιά της, Μαρία, ενώ οι γονείς της μεταναστεύουν στη Γαλλία για να βρουν δουλειά. Η Λουτσία προσπαθεί να μάθει τον ρόλο της ανάμεσα στους κατοίκους του παραδοσιακού όσο και ειδυλλιακού χωριού στη Σικελία, υπό την άυπνη καθοδήγηση της αυστηρής γιαγιάς της. Καθώς η Λουτσία οδηγείται στο να αποχαιρετιστεί την ανήλικη ζωή, η παιδική της αθωότητα χάνεται υπό το βάρος ενός αποτρόπαιου οικογενειακού μυστικού, για το οποίο η νεαρή κοπέλα θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

• Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού και μουσικής στις ιταλικές Χρυσές Σφαίρες.

• Βραβείο επιτροπής και κοινού στο Φεστιβάλ της Ορτυγίας.

Παραλειπόμενα:

• Δημιουργικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους για τον 40χρονο σικελό Paolo Licata.

• Πρώτη ταινία και για τη νεαρή πρωταγωνίστρια Marta Castiglia, που όμως συνοδεύτηκε από υποψηφιότητα πρώτου ρόλου στις ιταλικές Χρυσές Σφαίρες, τα βραβεία Golden Ciak και τα βραβεία του ιταλικού συνδικάτου δημοσιογράφων του κινηματογράφου.

• Το ομώνυμο μυθιστόρημα του 2018 από την Catena Fiorello είχε τιμηθεί με το βραβείο Elsa Morante Ragazzi.

• Στα ιταλικά, ο υπότιτλος μεταφράζεται ως “με τα πόδια στην άμμο”.

• Ο πολύπειρος θεατρικός και κινηματογραφικός συγγραφέας Ugo Chiti βοήθησε στην επιμέλεια του σεναρίου.

• Ολόκληρο το καστ προέρχεται από τη Σικελία.

• Γυρίστηκε στα νησιά Αιγάδι (Φαβινιάνα και Λεβάντσο), το όνομα των οποίων προέρχεται από την αρχαιοελληνική τους ρίζα ως “νησιά των κατσικιών”.

Στο imdb η ταινία έχει βαθμολογία: 7,2/10 και στο Rotten Tomatoes: 100%

Κύριοι Ρόλοι:

Marta Castiglia … Lucia (νεαρή)

Lucia Sardo … γιαγιά Maria

Tania Bambaci … Cettina

Katia Greco … Rosamaria

Ileana Rigano … θεία Pina

Maurizio Nicolosi … Aldo

Loredana Marino … θεία Franca

Federica Sarno … Lucia (ενήλικη).

Σενάριο: Catena Fiorello, Paolo Licata

Παραγωγή: Xavier Delmas, Sandro Frezza, Frederic Ollier

Μουσική: Pericle Odierna

Φωτογραφία: Lorenzo Adorisio

Μοντάζ: Maurizio Baglivo

Σκηνικά: Paolo Previti

Κοστούμια: Paola Nazzaro

