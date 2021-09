Ο Δρ. Δημήτρης Σκούρας μιλά για την τεχνική Network Spinal που αναβαθμίζει τον οργανισμό & τον απαλλάσσει από τους χρόνιους πόνους

To Κέντρο Χειροπρακτικής λειτουργεί στην οδό Σκύρου 86, στην Πάτρα και στον χώρο τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού.

Δημήτρης Σκούρας - Βιογραφικό

O Δρ. Δημήτρης Σκούρας έχει εργαστεί στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Είναι απόφοιτος του Cleveland Chiropractic College 2007 , Kansas City, Missouri και πτυχιούχος με Bachelor Science in Human anatomy and physiology & Doctor of ChiropracticD.C. Έχει βραβευτεί με τα : Clinic Excellence Award , Clinic Service Award και Outstanding Research Excellence Award. Έχει λάβει ειδίκευση στις Χειροπρακτικές τεχνικές : Full spine Technique , Diversified Technique, Gonstead Technique, Thompson Terminal Point Technique, Network Spinal και στις μη χειροπρακτικές τεχνικές Graston και SRI.