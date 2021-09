Όταν οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη

Το τραγούδι κεντρίζει το ενδιαφέρον του Πολ Μακάρτνεϊ ο οποίος προτείνει και πείθει τα υπόλοιπα «σκαθάρια» να το ηχογραφήσουν για τη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC «Pop Go The Beatles».

H ηχογράφηση έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου 1963 και μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο στις 8 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς.

Ωστόσο η εκτέλεση των Bealtles παρέμεινε στα συρτάρια του BBC έως τις 30 Νοεμβρίου 1994, όταν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «The Beatles: Live at the BBC».

«The Honeymoon Song»

I never knew that a day like today lay before us

I’ve got the sun in my heart and my heart’s in the sun

Skies are as bright as your eyes

The horizon is open

Love is the ceiling

Feelings are reeling

Free as the air

Forever on and forever

Forever on side by side

Who ever knew that we two could be free as we’d fancy?

Fancy is free

But are we who are bound to each other by love?

To each other by love

To each other by love

To each other by love