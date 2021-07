Το MET COSMETIC Brand of the Υear - Δείτε εικόνες από τη βράβευση

Πιο συγκεκριμένα:

-Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best New Derma Clinic Brand”, το βραβείο παρέλαβε ο Στέφανος Μεταξάς, Πρόεδρος και Επιστημονικά Υπεύθυνος των Πολυϊτατρείων MET COSMETIC και του Ιατρικού Ομίλου IASSIS.

-Gold Βραβείο στην κατηγορία “Best Derma or Plastic Surgery Clinic Spot Design”, το βραβείο παρέλαβαν ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος και ο Γιώργος Ρόδης, της εταιρείας OFFICE TO - ENGINEERS & ARCHITECTS, για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του MET COSMETIC Πάτρας.

-Gold Βραβείο στην κατηγορία “Καινοτόμα Spots - Miscellaneous”, το βραβείο παρέλαβε η Αντζελίνα Γιακουμή, Marketing Manager των Πολυϊτατρείων MET COSMETIC και του Ιατρικού Ομίλου IASSIS.

-Silver Βραβείο στην κατηγορία “Best Derma Clinic Chain / Franchise Brand”, το βραβείο παρέλαβε η Ελένη Στεφανούρη, General Manager των Πολυϊτατρείων MET COSMETIC Πάτρας, Ζακύνθου & Γλυφάδας.

-Silver Βραβείο στην κατηγορία “Best New Derma & Plastic Surgery Clinic Brand”, το βραβείο παρέλαβε o Νίκος Μάντικας, Clinic Manager του Πολυϊατρείου MET COSMETIC Πάτρας.

-Bronze Βραβείο στην κατηγορία “Best Derma & Plastic Surgery Clinic Chain/ Franchise Brand”, το βραβείο παρέλαβε o Βασίλειος Τσάκαλης, Αισθητικός Χειρουργός των Πολυϊτατρείων MET COSMETIC Πάτρας, Ζακύνθου & Γλυφάδας.

Τέλος η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των Grand Award, όπου η MET COSMETIC αναδείχθηκε Brand of the Υear.

Η MET COSMETIC εύχεται το 2022 να μπορέσει να φέρει σε επαφή το κοινό με ότι νέο και καινοτόμο έρχεται να υπηρετήσει και να αναδείξει την εικόνα τους.