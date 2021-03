Nammos: H ταπεινή ψαροταβέρνα που έγινε η παιδική χαρά των mega rich and famous

Μεγάλη καριέρα κάνει το μυκονιάτικο Nammos στην Αραβική Χερσόνησο. Μετά το Nammos Dubai, στις 18 Ιανουαρίου εφέτος άνοιξε και το Nammos Riyadh, συμμετέχοντας στην pop up όαση στην καρδιά της ερήμου.

Πρόκειται για το project Oasis Riyahd, μια επένδυση 50 εκατ. ευρώ, που στήθηκε εκ του μηδενός σε λιγότερο από 40 ημέρες υπό την αιγίδα του κυβερνητικού πρακτορείου ψυχαγωγίας της χώρας, General Entertainment Authority (GEA), σε συνεργασία με τις εταιρείες Global Events Company και Seven Experience.

Εκτός από το φωτεινό λευκό και μπλε Nammos στην pop up όαση της Σαουδικής Αραβίας μέχρι τις αρχές Απριλίου θα λειτουργούν το λατινοαμερικάνικο εστιατόριο Amazonico από τη Μαδρίτη, μέσα σε ένα τροπικό δάσος, το εξωτικό εστιατόριο Ιαπωνικής fusion κουζίνας Zuma, το Roka, το φθηνότερο «αδελφάκι» του Zuma και το πασίγνωστο στην αραβική χερσόνησο Emirate Ninive, σχεδιασμένο ως αντίγραφο μιας παραδοσιακής βεδουίνικης σκηνής. Ακριβώς στη μέση της όασης βρίσκεται το Saddle, με καφέ, κρουασάν και κρέπες.

Επιπλέον, όσοι αναζητούν μια παρατεταμένη και πιο συναρπαστική εμπειρία στην έρημο μπορούν να κάνουν κράτηση για μια σκηνή στο The Glump, ενώ έχουν προγραμματιστεί δεκάδες events.

Η χαμηλότερη χρέωση είναι προφανώς στο καφέ η οποία ξεκινάει από 110 ευρώ το άτομο (500 SR), στα εστιατόρια η χρέωση ξεκινάει από 190 ευρώ το άτομο (862 SR) σε Nammos, Zuma και Roka και από 152 (690 SR) στο Emirate Ninive. Η κράτηση στα glamps των 8 ατόμων κοστίζει 3.035 ευρώ (13.800 SR) τις καθημερινές και από 4.553 έως 6.323 ευρώ (20.700-28.700 SR) τα σαββατοκύριακα.

Τα αρχικά σχέδια των διοργανωτών ήταν να προσκαλέσουν 7 έως 10 εστιατόρια, τα οποία μειώθηκαν σε τέσσερα λόγω των περιορισμών που επέβαλε το COVID-19.

Η έρημος, 80 χιλιόμετρα βόρεια του Ριάντ, θα φιλοξενήσει το νέο εγχείρημα της ομάδας του Nammos για όσο θα διαρκέσει το φιλόδοξο αυτό project, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το δημοφιλές εστιατόριο beach bar θα λειτουργήσει μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας.

Πως ξεκίνησε όμως το ταξίδι της χλιδής χωρίς όρια για το Nammos που εφέτος κλείνει 18 χρόνια;

Η ταβέρνα του Αγγελετάκη

Κάπου 40 χρόνια πριν, όταν η Ψαρού γραφόταν ακόμη με δύο «ρ», η Μύκονος ήταν ο αγαπημένος προορισμός των απανταχού bohemian-chic, του παλιού χρήματος και του veritable κοσμοπολιτισμού.

Τότε στη Ψαρού, στη μοναδική απάνεμη παραλία του νησιού των ανέμων, αντί για τις ιδιωτικές καμπάνες των 5.000 ευρώ με εξωτερικό τζακούζι και μπάτλερ του Nammos, υπήρχε ένα μαγαζί και ένα μαγαζάκι. Το μαγαζί μπροστά στη θάλασσα ήταν η ταβέρνα του Κυριάκου και της Ελένης Αγγελετάκη, που είχε καινοτομήσει απλώνοντας ψάθινες ομπρέλες στην ξανθιά άμμο.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 την επιχείρηση αναλαμβάνει ο γιος της οικογένειας, Κώστας Αγγελετάκης. Ήταν η εποχή που η Ψαρού άρχισε να γίνεται γνωστή μεταξύ Ελλήνων και ξένων, επωνύμων και μη.

Λίγο πριν το millennium, όταν πλέον η Ψαρού είχε χάσει το δεύτερο ρ της, o τζίρος της ταβέρνας, η οποία στο μεταξύ είχε μετατραπεί σε κυριλέ εστιατόριο, έφθανε τα 3,5 με 4 εκατ. δραχμές τη μέρα. Τότε ήταν που ξεκίνησε και η μόδα με τις ρεζερβέ ομπρελοξαπλώστρες.

Τα γεννητούρια και ο τζίρος του 1,5 εκατ. ευρώ

Μια παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο ισχυρούς επιχειρηματίες, που οδήγησε σε βίαιη συμπλοκή, είχε ως αποτέλεσμα την ολική καταστροφή της ταβέρνας το 2002. Το άσχετο αυτό γεγονός ήταν η αρχή για το glam παραμύθι του Nammos.

Ο Αγγελετάκης αποφάσισε να πουλήσει την επιχείρησή του και τρεις «ψαγμένοι» φίλοι το χτυπάνε: Ο Τζαννής Φραντζέσκος, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν ως μπάρμαν στο γνωστό «Caprice», ο Κωνσταντής Κουσαθανάς και ο αιγύπτιος σεφ Σάμι Ιμπραήμ, πρώην ιδιοκτήτης του ιταλικού εστιατορίου La Casa.

Την επόμενη σεζόν γεννιέται το N’ammos (είχε και απόστροφο τότε) και όπως διαβάζουμε στο Αθηνόραμα της εποχής «η παραδοσιακή ταβέρνα του Αγγελετάκη άλλαξε χέρια και μπήκε με φόρα στη νέα της εποχή. Ξύλινες ξαπλώστρες, υποδειγματικό beach service, μαξιλάρες για άραγμα και super cocktails στο cafe, μουσική ό,τι πρέπει και φυσικά καλό φαγητό.».

Από την πρώτη χρονιά λέγεται ότι ο τζίρος εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ!

Παιδική χαρά για πλούσιους και διάσημους

Μέχρι το Nammos να γίνει ο απόλυτος προορισμός για τους mega rich and famous όλου του πλανήτη, η τριάδα των ιδιοκτητών πρόσθετε κάθε χρόνο και νέα ευφάνταστα «στολίδια» στη μικροσκοπική λωρίδα άμμου.

Ξαπλώστρες των 2.800 ευρώ, 30λιτρες σαμπάνιες Armand De Brignac Midas των 120.000 ευρώ, καμπάνες των 5.000 ευρώ ημερησίως με εξωτερικό τζακούζι και προσωπικό μπάτλερ για μερικές ώρες ιδιωτικότητας, εμπορικό κέντρο (Nammos Village) με τα διασημότερα –και ακριβότερα- brands ανά τον κόσμο, είναι μερικά από τα assets της μοναδικής παιδικής χαράς για πλουσίους και διάσημους.

Ο ερχομός Παπαλέκα και πως το τρίο έγινε ντουέτο

Ωσπου το 2015 εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Γιάννης Παπαλέκας. Ο «απρόσωπος γύπας του real estate», όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα ρουμάνικα ΜΜΕ, αγόρασε τα ακίνητα της οικογένειας Aγγελετάκη όπου στεγάζονται το θρυλικό beach bar-restaurant Nammos, δύο μπουτίκ και ένα ξενοδοχείο. Η συμφωνία φημολογείται ότι «έκλεισε» στα 10,5 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ η εταιρεία του Nammos από Ο.Ε. είχε μετατραπεί σε Α.Ε. με την επωνυμία «NAMMOS RESTAURANT BY THE SEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», ενώ η αλλαγή ιδιοκτησίας των ακινήτων δεν επηρέασε το management.

Το 2018 και αφού έχει προηγηθεί η ανάβαση του Nammos στη Κουρσεβέλ, σε ένα από τα πιο διάσημα χειμερινά θέρετρα του κόσμου, το τρίο των ιδιοκτητών της επιχείρησης γίνεται ντουέτο, καθώς αποχώρησε ο Κωνσταντής Κουσαθανάς. Να σημειωθεί ότι το Nammos στη Κουρσεβέλ έκλεισε πέρσι μετά από διαφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ωστόσο μέσα στη χρονιά δεν αποκλείεται να δούμε ένα καινούργιο Nammos να ανοίγει στη νότια Γαλλία.

Τα χρυσά deal

Λίγο πριν την έλευση της πανδημίας του κορονοϊού, φημολογείται ότι ο Παπαλέκας προχώρησε στην πώληση των ακίνητων του Nammos αντί τιμήματος που έφτασε τα 45 εκατ. ευρώ. Οι Φραντζέσκος και Ιμπραήμ επανέκτησαν επίσης το ποσοστό του brand Nammos που είχε αποκτήσει ο Γιάννης Παπαλέκας αντί ποσού που δεν έγινε γνωστό.

Να σημειωθεί ότι ο εξαιρετικά χαμηλών τόνων Γιάννης Παπαλέκας, επιστήθιος φίλος και κουμπάρος του Αντώνη Ρέμου, οι συναυλίες του οποίου είναι κάτι σαν παράδοση για το Nammos και τους θαμώνες του, αποχώρησε πρόσφατα με περίπου 350 εκατ. ευρώ από τη μεγαλύτερη ρουμανική εταιρεία επενδύσεων σε κτίρια γραφείων, την Globalworth. Η τελευταία πωλήθηκε προ μηνών στη CPI Property Group του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Ράντοβαν Βίτεκ.

Εχοντας μεγάλη ρευστότητα αρχές Ιανουαρίου εφέτος προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση από την PRODEA ΑΕΕΑΠ, σε εταιρεία συμφερόντων του ομίλου του με έδρα στην Κύπρο, ποσοστού 41% που κατέχει η PRODEA στην εταιρεία Vibrana Holdings Ltd. Η τελευταία είναι κάτοχος του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία της Κύπρου. Ελάχιστες μέρες πριν είχε προηγηθεί η αγορά από τον Παπαλέκα 18 ακινήτων της PRODEA στην Ελλάδα. Τα δύο αυτά deals ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το όνομα του Γιάννη Παπαλέκα είχε βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο μέσω της συμφωνίας της Grivalia του ομίλου Eurobank για την αξιοποίηση των ακινήτου στα «Αστέρια» Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα, η Grivalia μέσω του τουριστικού της «βραχίονα», της Grivalia Hospitality, είχε αποκτήσει το 80% της εταιρείας Ναυσικά του ομίλου Παπαθεοχάρη. Ο Γιάννης Παπαλέκας είχε προ ετών δανειοδοτήσει με 12.325.000 ευρώ την εταιρία Ναυσικά με αποτέλεσμα η συμφωνία μεταξύ Grivalia Hospitality και της πλευράς Παπαθεοχάρη να προέβλεπε πως η θυγατρική της εισηγμένης επενδυτικής εταιρίας ακινήτων αναλαμβάνει και την αποπληρωμή «υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων υπέρ ιδιώτη δανειστή, συνολικού ύψους 12.325.000 ευρώ».

Ενας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά

Αδιευκρίνιστο μένει ωστόσο ποιος είναι ο αγοραστής των χρυσών ακινήτων του Nammos;

Πληροφορίες από τον κλάδο του real estate κάνουν λόγο είτε για επενδυτικό κεφάλαιο αραβικών συμφερόντων είτε για γερμανικό επενδυτικό σχήμα.

Η πρώτη εκδοχή συνδυάζεται με το γεγονός ότι οι πρόσφατες επεκτάσεις του δημοφιλούς seaside restaurant στο Ντουμπάι και στο Ριάντ υποστηρίζονται επενδυτικά από την ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών MonteRock International. Στον ιστότοπο της εν λόγω εταιρείας αναφέρεται ότι προετοιμάζονται ακόμη δύο Nammos.

Εκπρόσωπος του εν λόγω fund φέρεται να είναι ο Πέτρος Στάθης, γνωστός στην Ελλάδα από την εμπλοκή του στα διοικητικά της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Πέτρος Στάθης, ο οποίος φωτογραφίστηκε με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο γνωστό και μη εξαιρετέο πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Nammos στο Ντουμπάι, έχει εγκατασταθεί στο Μαυροβούνιο εδώ και χρόνια και ασχολείται με την τουριστική βιομηχανία.

Το ίδιο fund εκτός από το Nammos Dubai βρίσκεται πίσω και από το Nammos Riyadh, ωστόσο είναι άγνωστο τι ποσοστό κατέχει στις δύο επιχειρήσεις.

Μυστήριο παραμένει επίσης και ποιοι ακριβώς είναι οι ισχυροί επιχειρηματίες πίσω από το fund. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για επιχειρηματίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως από το Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο επενδυτής είναι ο Μαλαισιανός επαγγελματίας παίκτης πόκερ Paul Phua. Ο ισχυρισμός αυτό καταρρίπτεται από την πλευρά του Πέτρου Στάθη.

Η σχέση του Πέτρου Στάθη με τη Μύκονο επεκτείνεται και σε άλλα deals. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός ήταν που έπαιξε ρόλο στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν η παλιά ταβέρνα του Φιλιππή στα Ματογιάννια, στη Μύκονο και από το καλοκαίρι φιλοξενεί το περουβιανό εστιατόριο Coya. Αξίζει να αναφερθεί ότι MonteRock International έχει επενδύσει στο Coya. Πρόκειται για την αλυσίδα των διάσημων εστιατορίων του ομίλου Dogus που εκτός από τη Μύκονο έχουν παρουσία στο Λονδίνο, στο Αμπού Ντάμπι, στο Μόντε Κάρλο και το Παρίσι.

