Έρχεται 22 Οκτωβρίου 2020 & στις Πατρινές αίθουσες το δραματικό φιλμ "Το Μυστικό Μας"

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 θα κάνει τελικά πρεμιέρα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία διανομής Odeon, το δραματικό φιλμ με στοιχεία θρίλερ «The Secrets We Keep – Το Μυστικό Μας» που έχει σκηνοθετήσει ο Γιούβαλ Άντλερ.

Σύμφωνα με το στόρι της ταινίας, το τρέιλερ της οποίας ήδη παίζεται στα Odeon Veso Mare, στην Αμερική, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μία γυναίκα (Νούμι Ραπάς) έχοντας αποφασίσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της στα προάστια μαζί με τον σύζυγό της (Κρις Μεσίνα), θα βρεθεί ξανά μπροστά στον εφιάλτη που έζησε τότε εξαιτίας της οικογένειας που μετακομίζει στο γειτονικό τους σπίτι.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζόελ Κίναμαν, Νούμι Ραπάς, Κρις Μεσίνα, Έιμι Σέιμετζ. Το σενάριο συνυπογράφουν οι Yuval Adler και Ryan Covington. Η 40χρονη Σουηδή ηθοποιός Noomi Rapace αναδείχθηκε μέσα από το ρόλο της Lisbeth Salander στα Σουηδικής παραγωγής φιλμ «The Girl with the Dragon Tattoo», «The Girl Who Played with Fire» και «The Girl Who Kicked the Hornets' Nest».

Ο 40χρονος επίσης Σουηδός ηθοποιός Joel Kinnaman έχει παίξει στο ριμέικ του «Ρόμποκοπ» σε σκηνοθεσία José Padilha το 2014, στην περιπέτεια «Run all Night» και στο «Child 44» καθώς και στο «Suicide Squad».

Διάρκεια: 97 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ