Εντυπωσιακό το βιβλίο με πορτρέτα διάσημων ηθοποιών από τον φωτογράφο Γκρεγκ Γκόρμαν

Υπάρχουν φωτογράφοι που καταφέρνουν να διαπερνούν με τον φακό τους τις άμυνες όσων στέκονται απέναντί τους. Ένας από αυτούς είναι ο Γκρεγκ Γκόρμαν – Greg Gorman, ο οποίος αν και φωτογραφίζει αστέρια του Χόλιγουντ, τινάζει την αστερόσκονη της διασημότητάς τους και όλα τα προσχήματα, για να τους εμφανίσει στις εικόνες του... αυθεντικούς, όπως αναφέρει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα. Στις πέντε δεκαετίες της καριέρας του, έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό πορτφόλιο με πορτρέτα των πιο γνωστών εκπροσώπων της βιομηχανίας του θεάματος. Μέρος αυτού του κοσμικού ευαγγελίου μοιράζεται τώρα με το κοινό μέσω του νέου βιβλίου του «It's not about me» (εκδόσεις teNeues).

Ο τόμος που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο από τις γερμανικές εκδόσεις teNeues περικλείει στις 400 σελίδες του κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά πορτρέτα που τράβηξε ο διάσημος και επιτυχημένος Αμερικανός φωτογράφος που έχει γεννηθεί το 1949. Ανάμεσά τους ο Άντι Γουόρχολ για την καμπάνια L.A. Eyeworks, η νεαρή Τζέρι Χολ και αρκετά κλικ των για πολλά χρόνια φίλων του Ντέιβιντ Μπάουι και Γκρέις Τζόουνς.

Αλλά και εικόνες από τις πιο γνωστές ταινίες για την προώθηση των οποίων εργάστηκε, όπως «Τούτσι» του Σίντενι Πόλακ με τον Ντάστιν Χόφμαν, «Πειρατές της Καραϊβικής» και «Ο παίδαρος» με τον Τζόνι Ντεπ και «Ο σημαδεμένος» με τον Αλ Πατσίνο.

Το λεύκωμα περιλαμβάνει επίσης αρκετά έγχρωμα αλλά και ασπρόμαυρα πορτρέτα ειδώλων του Χόλιγουντ πολλά εκ των οποίων δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ ξανά. Από τους Κερκ Ντάγκλας, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μάρλον Μπράντο, Σοφία Λόρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Έρθα Κιτ έως τους Βίγκο Μόρτενσεν, Ίγκι Ποπ, Κρίστοφερ Γουόκεν, Ντένις Χόπερ, Λάιζα Μινέλι, Χάλι Μπέρι, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σάρον Στόουν, Μάικλ Τζάκσον, Μπραντ Πιτ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τομ Κρουζ, Έλεν Μίρεν, Κιάνου Ριβς, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Μαρίνα Αμπράμοβιτς.

Στην καριέρα του ο Γκόρμαν έχει συνεργαστεί με γνωστά περιοδικά όπως τα «Εsquire», «GQ», «Vogue», «Rolling Stone», «Newsweek», «Vanity Fair», «Life», «The Sunday Times» ενώ έχει κάνει περισσότερα από δέκα εξώφυλλα για το «Interview Magazine» του Αντι Γουόρχολ. Ως μέλος μιας κλειστής ομάδας φωτογράφων που αγαπάει το Χόλιγουντ, με τη δουλειά του δείχνει πως κατέχει την τέχνη του φωτός για τα καλά.

Ο 71χρονος καλλιτέχνης έκανε το ντεμπούτο του στον χώρο το 1968 όταν έβγαλε μια φωτογραφία του Τζίμι Χέντριξ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Κάνσας Σίτι. Το κλικ αυτό έγινε η αρχή μιας μακράς καριέρας 50 ετών με σημαντικές επιτυχίες όπως το χαρακτηριστικό πορτρέτο του Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1970 στο Λος Αντζελες. Η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν την περασμένη άνοιξη η εικόνα του 90χρονου ηθοποιού Ρόμπερντ Βάγκνερ.

Στα πορτρέτα του ο Γκόρμαν αποτυπώνει τόσο μια κριτική ματιά όσο και μια γοητεία για τον μύθο του Χόλιγουντ. Οι εικόνες του, πολλές εκ των οποίων ήρθαν ως προϊόν ανάθεσης, είναι άλλοτε πιο επίσημες και μεγαλειώδεις και άλλοτε πιο χαλαρές.

Οι περισσότερες από αυτές είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών συναντήσεων που είχε με τους καλλιτέχνες, προϊόντα των στενών σχέσεων που διατηρούν τόσα χρόνια. Το μοναδικό φωτογραφικό του στυλ, κουμπώνει με τις επιθυμίες και τις πρωτοβουλίες των φωτογραφιζόμενων σ' ένα όμορφο μείγμα εικόνων.

Η ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα ανάλογα με τον ποιον απαθανατίζει αντανακλώντας την προσωπικότητά του, επέτρεψε στον Γκόρμαν να γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους φωτογράφους του Χόλιγουντ.

Στο εξώφυλλο του «It’s Not About Me - Greg Gorman: A Retrospective», εκδόσεις teNeues, www.teneues.com, είναι η Grace Jones το 1991 στο Λος Άντζελες.