Προβάλλεται & στην Πάτρα η Αμερικανική πολιτική σάτιρα "Ακαταμάχητος"

Στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο στην προβολή των 20.00 θα παίζεται έως και την Τετάρτη 23/9/2020 η Αμερικανική πολιτική σάτιρα «Ακαταμάχητος – Irresistible» σε σκηνοθεσία του Τζον Στιούαρτ που βγήκε στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tulip από τις 17/9.

Στο επίκαιρο φιλμ λόγω των επερχόμενων Προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, πρωταγωνιστεί ο Steve Carell και μαζί του παίζουν οι Chris Cooper, Mackenzie Davis, Topher Grace, Natasha Lyonne και η Rose Byrne.

Η 2η κινηματογραφική προσπάθειά του Τζον Στιούαρτ, ο οποίος γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιαστής του τηλεοπτικού σατιρικού προγράμματος «The Daily Show», έχει για κεντρικό ήρωα έναν φιλόδοξο οργανωτή πολιτικής επικοινωνιακής στρατηγικής των Δημοκρατικών, ονόματι Γκάρι Ζίμερ (ο 58χρονος Στιβ Καρέλ του «40 Year old Virgin» και του «Foxcatcher» σε ένα ερμηνευτικό one man show), ο οποίος μετά το προεδρικό εκλογικό στραπάτσο του 2016 αναζητά φρέσκιες ιδέες «αντεπίθεσης» για την εκλογική διαδικασία. Θα βρει τη φαεινότερη όλων των ιδεών, όταν πέφτει πάνω σ’ ένα βίντεο όπου ο βετεράνος πεζοναύτης και νυν αγρότης Τζακ Χάστινγκς (στο ρόλο ο 69χρονος Κρις Κούπερ τιμημένος με Όσκαρ β’ ανδρικού για το φιλμ «Adaptation») υπερασπίζεται με συγκινητικό πάθος τους μετανάστες και τις παραδοσιακές αμερικανικές αξίες σε μια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μιας μικρής κωμόπολης του Γουισκόνσιν.

Ο Τζον Στιούαρτ όπως διαβάσαμε και στο Αθηνόραμα, «φλέρταρε» με τη μεγάλη οθόνη & ως περιστασιακός ηθοποιός («Η Εισβολή», «Κατά Λάθος Μπαμπάς»), ενώ έχει παρουσιάσει και δύο φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας.

Το 2014, ο Τζον Στιούαρτ, πέρασε πίσω από την κάμερα γράφοντας και σκηνοθετώντας το φιλόδοξο βιογραφικό, πολιτικό φιλμ «Άρωμα Ελευθερίας - Rosewater», με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ πάνω στην περιπετειώδη ιστορία του Ιρανού ανταποκριτή του Newsweek Μαζιάρ Μπαχαρί.

Όπως έγραψε το Αθηνόραμα, στον «Ακαταμάχητο», ο αυθεντικός Αμερικανός ήρωας, ο αγνός και θαρραλέος πατριώτης της διπλανής πόρτας, μπορεί να γίνει το σύμβολο ενός (δημοκρατικού) αγώνα ενάντια στη συντήρηση, οπότε ο Ζίμερ (Στιβ Καρέλ) αναλαμβάνει προσωπικά να πείσει τον απολιτίκ, ντόμπρο και σταράτο επαρχιώτη να κατέβει στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος του κόμματος. Ο ίδιος, μάλιστα, τίθεται επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του, η οποία δεν αργεί να μετατραπεί σε είδηση εθνικής εμβέλειας, εμπλέκοντας τα κεντρικά επιτελεία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τις δραματικές κωμωδίες του Φρανκ Κάπρα που αποτύπωσαν απολαυστικά στην οθόνη το πνεύμα της φιλελεύθερης συσπείρωσης του Ρουζβελτικού New Deal, η προοδευτική Αμερική και σύσσωμο το Χόλιγουντ αναζητούν απελπισμένα αντίδοτο στην πολιτική ανορθογραφία με το όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Επιστρατεύοντας ατόφια την παλιά, δοκιμασμένη, αλλά φανερά ρυτιδιασμένη πλέον σινε-συνταγή (ο Άνταμ ΜακΚέι την ανανέωσε δημιουργικά με το «Μεγάλο Σορτάρισμα – The Big Short»), ο Τζον Στιούαρτ νομίζει πως την βρήκε στο all American κλισέ της αγνής λαϊκής ψυχής που υπερασπίζεται απέθαντα –και ακομμάτιστα– ιδανικά, τα οποία έχουν χαθεί μέσα στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της Ουάσινγκτον.

Ζουν και βασιλεύουν, όμως, στις πεδιάδες και τα όρη των μεσοδυτικών πολιτειών, ικανά να ξεγελάσουν (με ένα φινάλε-σεναριακό ξάφνιασμα) το αρτηριοσκληρωτικό, σνομπ και ελιτίστικο κομματικό κατεστημένο. Ένα μάλλον αφελές πολιτικό πιστεύω που «σερβίρεται» μέσα σε μια χαριτωμένη πλην παλιομοδίτικη και δραματικά εντελώς προβλέψιμη αφηγηματικά φόρμουλα.

Διάρκεια: 101 λεπτά.