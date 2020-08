Το τελευταίο tweet από τον λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν έσπασε κάθε ρεκόρ

Πολύ στενόχωρη πραγματικά ήταν η είδηση του θανάτου του Αφροαμερικανού ηθοποιού Chadwick Boseman, του T'Challa της υπερεπιτυχίας της Μάρβελ, «Black Panther», σε ηλικία μόλις 43 ετών. Θαυμαστές απ’ όλο τον κόσμο θρηνούν με μηνύματα τους στο Twitter τον θάνατο του ηθοποιού, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή 28/8/2020 μετά από μάχη τεσσάρων ετών με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Οι θαυμαστές του δεν σταματούν να εκφράζουν την αγάπη τους για τον Αμερικανό ηθοποιό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με την οποία ανακοινώθηκε η τραγική είδηση έγινε το tweet με τα περισσότερα likes στο Twitter. Πιο συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει πάνω από 6,8 εκατομμύρια likes και 3 εκατομμύρια retweets και σχόλια.

Εκτός αυτού, οι θαυμαστές του ηθοποιού διοργανώνουν προβολές της ταινίας «Black Panther» χρησιμοποιώντας τα hashtag #BlackPanther #WakandaForever.

Ως αποτέλεσμα, το Twitter έχει ενεργοποιήσει ξανά το αρχικό emoji «Black Panther» για να βοηθήσει τους θαυμαστές να συνδεθούν και να μιλήσουν για την κληρονομιά του Μπόουζμαν.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι διαγνώσθηκε το 2016 και μας έδωσε 7 ταινίες, ενώ ήταν άρρωστος», έγραψε σε σχόλιο του ένας χρήστης.

«Ελπίζω να γνώριζε τον αντίκτυπο που είχε στις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να ήξερε πόσο αγαπήθηκε και πόσοι θαύμαζαν το ταλέντο του. Πόσα άτομα - μικρά αγόρια, μικρά κορίτσια, άνδρες, γυναίκες - τον εκτιμούσαν» αναφέρεται σε ένα άλλο σχόλιο.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε γεννηθεί στη Νότια Καρολίνα στις 29 Νοεμβρίου του 1976 και η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε το 2003, σ’ ένα επεισόδιο του Third Watch ενώ ακολούθησε ο ρόλος του Reggie Montgomery στη σαπουνόπερα All My Children όπου ωστόσο κάποια στιγμή το καστ άλλαξε και ο ρόλος του δόθηκε στον Michael B. Jordan, με τον οποίο έμελλε να συμπρωταγωνιστήσουν το 2018 στον «Μαύρο Πάνθηρα», την 1η υπερηρωική ταινία βασισμένη σε κόμικ που κατάφερε να προταθεί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας (συνολικά έλαβε 7 υποψηφιότητες στα Όσκαρ του 2019).

Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα, άρχισε να συμμετέχει ως γκεστ σε σειρές της δεκαετίας του 2000, όπως «Law & Order», «CSI: NY», «ER» μεταξύ άλλων ενώ είχε σταθερούς ρόλους και στις σειρές «Lincoln Heights» και «Persons Unknown».

Ο πρώτος του μεγάλος κινηματογραφικός ρόλος ήταν στην ταινία «42» το 2013 σε σκηνοθεσία Brian Helgeland, στον ρόλο του πρώτου επαγγελματία μαύρου παίκτη του μπέιζμπολ, Τζάκι Ρόμπινσον.

Κατόπιν υποδύθηκε και ξεχώρισε με την ερμηνεία του, ακόμη δύο υπαρκτά πρόσωπα, τον τραγουδιστή της σόουλ, ροκ James Brown στο «Get on Up» το 2014 σε σκηνοθεσία Τέιτ Τέιλορ και τον Thurgood Marshall (1908-1993), τον πρώτο μαύρο δικαστή στο Ανώτατο Αμερικάνικο Δικαστήριο - The Supreme Court of the United States στην ταινία «Marshall» του 2017 σε σκηνοθεσία Reginald Hudlin.

Να προσθέσουμε πως ο Μπόουζμαν επανέλαβε το ρόλο του βασιλιά T'Challa από τον «Μαύρο Πάνθηρα» τόσο στο «Avengers: Infinity War» και πέρυσι στο «Avengers: Endgame», Η Τελευταία Πράξη» που έγινε η εμπορικότερη ταινία παγκοσμίως στην κινηματογραφική ιστορία ξεπερνώντας το «Avatar». Επίσης πέρυσι έπαιξε στην αστυνομική περιπέτεια «21 Bridges» σε σκηνοθεσία Brian Kirk και παραγωγή των Τζο και Άντονι Ρούσο που είδαμε και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare ενώ η τελευταία του εμφάνιση είναι στην πολεμική, δραματική ταινία «Da 5 Bloods» του 2020 σε σκηνοθεσία του Spike Lee που έχει ξεκινήσει και προβάλλεται ανά τον κόσμο, λαμβάνοντας και θετικές κριτικές.

Τέλος ο Μπόουζμαν δεν ήταν απλώς ταλαντούχος μπροστά από την κάμερα, ήταν επίσης κι ένας ταλαντούχος συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας. Το έργο του «Deep Azure» του 2006 παρουσιάστηκε στο Σικάγο και προτάθηκε μάλιστα για το βραβείο Joseph Jefferson.

Με στοιχεία και από το ΑΠΕ

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ