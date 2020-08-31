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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΠΡΙΝΙΑ

ΕΤΩΝ 79 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/9/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΙΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΠΡΙΝΙΑ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΕΛΕΝΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ                 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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