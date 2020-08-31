Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΠΡΙΝΙΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/9/2020 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΙΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΠΡΙΝΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΕΛΕΝΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΔΩΡΟΘΕΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873 κιν 6932318103
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