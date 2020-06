Κορωνοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας μέσα από ένα αναλυτικό "ημερολόγιο"

4 Φεβρουαρίου: Το Χονγκ Κονγκ αναφέρει τον πρώτο θάνατο. Το Μακάο κλείνει τα καζίνο. Η American Airlines Group και η United Airlines Holdings Inc αναστέλλουν πτήσεις προς το Χονγκ Κονγκ.

Μάιος

4 Μαΐου: Η J. Crew Group Inc υποβάλλει αίτηση πτώχευσης, καθώς το προσωρινό κλείσιμο καταστημάτων τις στοιχίζει σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, η Neiman Marcus Group και η J.C. Penney Co Inc φτάνουν επίσης στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης.

8 Μαΐου: 20,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάνονται στις ΗΠΑ μέσα στον Απρίλιο, η πιο απότομη πτώση μετά την Μεγάλη Ύφεση. Ο δείκτης ανεργίας αυξάνεται στο 14,7%.

9 Μαΐου: Η Avianca Holdings, η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Λατινικής Αμερικής, υποβάλλει αίτημα πτώχευσης. Θα ακολουθήσει στις 26 Μαΐου ο LATAM Airlines Group, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της ηπείρου.

11 Μαΐου: Χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στο θεματικό πάρκο της Disneyland στη Σαγκάη, το πρώτο που άνοιξε ξανά η Walt Disney Co μετά την επιβολή απαγορεύσεων μετακίνησης.

13 Μαΐου: Ο ιός μπορεί να γίνει ενδημικός όπως ο ιός HIV και να μην εξαφανιστεί ποτέ, ανακοινώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

14 Μαΐου: Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για μια επικείμενη κρίση ψυχικής ασθένειας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι περιβάλλονται από θάνατο και ασθένειες και εξαναγκάζονται σε απομόνωση, φτώχεια και άγχος.

15 Μαΐου: Οι παγκόσμιοι θάνατοι ξεπερνούν τις 300.000 και οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις πλησιάζουν τα 4,5 εκατομμύρια.

18 Μαΐου: Ο Τραμπ λέει πως παίρνει υδροξυχλωροκίνη ως προληπτικό φάρμακο παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις για τη χρήση του φαρμάκου αυτού που χρησιμοποιείται για την ελονοσία. Μεταγενέστερες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης δοκιμής πολλών χωρών από τον ΠΟΥ, θα ανακαλύψουν μικρό όφελος σε ασθενείς με COVID-19 που έλαβαν θεραπεία με το φάρμακο.

22 Μαΐου: Η Hertz Global Holdings Inc υποβάλλει αίτημα πτώχευση. Η Βραζιλία ξεπερνά τη Ρωσία και γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό κρουσμάτων.

23 Μαΐου: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον αντιστέκεται στις εκκλήσεις των βρετανικών κομμάτων της αντιπολίτευσης να απολύσει τον ανώτερο σύμβουλό του, Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος ταξίδεψε εν μέσω απαγόρευσης μετακινήσεων 400 χιλιόμετρα με τον γιο και τη σύζυγό του, παρόλο που ήταν άρρωστος εκείνη την στιγμή.

24 Μαΐου: Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιεί δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσει πλήθος χιλιάδων ανθρώπων που διαδήλωναν ενάντια στο σχέδιο της Κίνας να επιβάλει νόμο εθνικής ασφαλείας στην πόλη, με τους διαδηλωτές να αψηφούν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό του κορονοϊού. Οι πιστοί επιστρέφουν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να λάβουν την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου από το παράθυρό του για πρώτη φορά σε σχεδόν τρεις μήνες.

25 Μαΐου: Ο Τζορτζ Φλόιντ, ένας 46χρονος Αφροαμερικανός, πεθαίνει από ασφυξία καθώς ένας λευκός αστυνομικός τον πιέζει με το γόνατο στο λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά. Το περιστατικό πυροδοτεί εβδομάδες διαδηλώσεων ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα σε όλο τον κόσμο, και ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν διάδοση του ιού. Η Βραζιλία ξεπερνά τις ΗΠΑ σε ημερήσιο αριθμό θανάτων λόγω κορονοϊού.

29 Μαΐου: Ο Τραμπ λέει ότι τερματίζει τη σχέση των ΗΠΑ με τον ΠΟΥ εξαιτίας του χειρισμού της επιδημίας, κατηγορώντας την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών ότι έγινε οργανισμός μαριονέτα της Κίνας.