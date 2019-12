Η Λουξ στο TEDxPatras 2019

Η Λουξ υποστήριξε το ξεχωριστό event του TEDxPatras, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 7 Δεκεμβρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.Ειδικότερα, με κεντρικό θέμα του φετινού TEDxPatras την "Αβεβαιότητα/Uncertainty" πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 ομιλίες, 4 performances και μοναδικά workshops οργανωμένα από 45 και πλέον εθελοντές! Η Λουξ, υποστηρικτής των ιδεών που αξίζουν να διαδοθούν, βρέθηκε στο συνέδριο στο πλευρό των εθελοντών και των συμμετεχόντων της διοργάνωσης, που με την πολύτιμη συμβολή τους ανέδειξαν τη δυναμική του TEDxPatras για την περιοχή.

Η Λουξ αποδεικνύει συστηματικά την έμπρακτη υποστήριξή της σε πρωτοπόρες δράσεις, που έχουν στόχο να αφυπνίσουν το κοινό, αλλά και να τονίσουν τις απεριόριστες δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.