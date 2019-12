«Ο Ιρλανδός» - καλύτερη ταινία της χρονιάς από το National Board of Review

Tα βραβεία του National Board of Review για το 2019 ανακοινώθηκαν και ως γνωστό έχουν πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα. Η περσινή τους επιλογή για την καλύτερη ταινία, το «Πράσινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι έφτασε ως γνωστό να διεκδικήσει και να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η ένωση των κριτικών και ιστορικών του σινεμά που απαρτίζουν το National Board of Review με ιστορία πολλών χρόνων από τη δεκαετία του 1930, επέλεξε για φέτος ως καλύτερη ταινία το γκανγκστερικό έπος του 76χρονου Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Ιρλανδός» που παίζεται με επιτυχία και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε. Το φιλμ του Netflix παρά τη μεγάλη του διάρκεια εκτιμήθηκε τόσο από τους κριτικούς όσο και τους σινεφίλ.

Η λίστα των βραβείων του National Board of Review για το 2019 έχει αναλυτικά ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: Ο Ιρλανδός του Μάρτιν Σκορσέζε

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Κουέντιν Ταραντίνο για το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Καλύτερος Ηθοποιός: Άνταμ Σάντλερ για το «Uncut Gems»

Καλύτερη Ηθοποιός: Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Τζούντι» (στην Πάτρα η ταινία προβλήθηκε στο Πάνθεον)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Κάθι Μπέιτς για το «Richard Jewell»

Πρωτότυπο Σενάριο: Τζος Σάφντι, Μπένι Σάφντι, Ρόναλντ Μπρονστάιν για το «Uncut Gems»

Διασκευασμένο Σενάριο: Στίβεν Ζέλιαν για το «Ο Ιρλανδός»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο Σας 3»

Πρωτοεμφανιζόμενος Hθοποιός: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ για το «Richard Jewell»

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Μελίνα Ματσούκας για το «Queen & Slim»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Παράσιτα» από τη Νότιο Κορέα

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Maiden»

Καλύτερο Καστ: «Στα Μαχαίρια»

NBR Icon Award: Μάρτιν Σκορσέζε, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Εκφρασης: «For Sama»

Βραβείο Γουίλιαμ Κ. Εβερσον για την Κινηματογραφική Ιστορία: «Just Mercy»

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς

1917

Dolemite is My Name

Ford v Ferrari

Jojo Rabbit

Knives Out

Marriage Story – Ιστορία Γάμου

Once Upon a Time…in Hollywood – Κάποτε…στο Χόλιγουντ

Richard Jewell

Uncut Gems

Waves.

Οι Καλύτερες 5 Ξενόγλωσσες Ταινίες

Atlantique

Invisible Life

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Transit.

Οι 10 Καλύτερες Ανεξάρτητες Ταινίες

The Farewell

Give Me Liberty

A Hidden Life

Judy

The Last Black Man in San Francisco

Midsommar

The Nightingale

The Peanut Butter Falcon

The Souvenir

Wild Rose.