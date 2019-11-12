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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
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ΚΗΔΕΙΕΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 54

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ  2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ  

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]

 

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