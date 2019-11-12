Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΚΗΔΕΙΕΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 54
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΓΚΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΣ & ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΚΟΛΦΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]