Στοιχεία του Food and Agriculture Organization of the United Nations

815 εκατ. άνθρωποι στον κόσμο πεινούν, 1,9 δις. άτομα είναι υπέρβαρα ενώ το 1/4 της τροφής που πετιέται θα αρκούσε να χορτάσει τους πεινασμένους ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων.