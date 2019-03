H ταινία τρόμου με τίτλο «Η Τρύπα – The Hole in the ground», ένα φιλμ που έκανε το κοινό του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα να ανατριχιάσει και χαιρετίστηκε ως το φετινό «Hereditary – Η Διαδοχή», βγαίνει από την ερχόμενη Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες.

Πρόκειται όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Neo Films που έχει αναλάβει τη διανομή, για μια νέα ανατριχιαστική ματιά πάνω στη μητρότητα...

Υπόθεση:

Η Σάρα μετακομίζει με τον μικρό της γιο στο απομονωμένο νέο τους σπίτι σε μια επαρχιακή πόλη, ελπίζοντας να κάνουν μια καινούργια αρχή έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Ομως η συνάντησή τους με την αλλόκοτη νέα τους γειτόνισσα και η προσωρινή εξαφάνιση του μικρού Κρις στο γειτονικό δάσος θα φέρουν στα όριά της τη Σάρα, η οποία θα ανακαλύψει μια τεράστια μυστηριώδη τρύπα στο έδαφος καθώς τον αναζητά. Το αγόρι θα επιστρέψει σύντομα, ωστόσο θα είναι διαφορετικό, κάνοντας τη μητέρα του να αναρωτηθεί αν πρόκειται πραγματικά για τον γιο της.

Το φιλμ συγκεντρώνει ποσοστό 87% στο Rotten Tomatoes μετά από 68 κριτικές. Η σκηνοθεσία είναι του Ιρλανδού Lee Cronin και παίζουν οι Seána Kerslake, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall και James Quinn Markey.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Ενδεχομένως να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ