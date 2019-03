Σε Φεστιβάλ στο Παλαιό Φάληρο η Παιδική χορωδία της Πολυφωνικής

Αναχωρεί την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 το μεσημέρι για την Αθήνα, η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής, προκειμένου να λάβει μέρος στο διήμερο 2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού), στο οποίο η Πολυφωνική της Πάτρας συμμετείχε και την περασμένη χρονιά με την Νεανική Χορωδία.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στον Πολυχώρο του Δημαρχείου του Παλαιού Φαλήρου, ενώ την Κυριακή το απόγευμα, εκτός από την Παιδική χορωδία της Πολυφωνικής που θα κλείσει και τη συναυλία, θα μετάσχουν οι εξής χορωδίες: Παιδική- Νεανική Χορωδία Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η Παιδική Χορωδία Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης και η Παιδική Χορωδία Rosarte, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της Πολυφωνικής, με τη σύμπραξη της διαπρεπούς και καταξιωμένης soprano, Μίνας Πολυχρόνου, θα ερμηνεύσει τα εξής έργα: ‘’A CHORAL FLOURISH’’, Traditional Latin, LINDA SPEVACEK, ‘’AVE MARIA’’ ROBERT PRIZEMAN, Επεξεργασία: JAN VALTA, Solo soprano: ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ, ‘’CERF-VOLANT’’, CRHISTOPHE BARRATIER- BRUNO COULAIS, ‘’CAN YOU HEAR ME?’’, BOB CHILCOTT, ‘’CANTAMOS’’ (We sing), JAMES desJARDIN, και ‘’DANZA’’, Στίχοι από το ποίημα: ‘’Dance, Dance my Heart’’, της συλλογής 100 ποιήματα του Καμπίρ, σε μετάφραση του Rabindranath Tagore, LINDA SPEVACEK, Solo soprano: ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ.

Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου. Πιάνο θα παίξει η Έλενα Φέντκο και κρουστά ο Γιώργος Λαμπράκος. Την αποστολή θα συνοδεύσουν ο Έφορος του Δ.Σ. Παναγιώτης Αρκαδιανός και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού Μαέστρος Σταύρος Σολωμός.