ΠΟΥΛΙΑ, ΑΡΛΕΚΙΝ, ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΠΟΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ: ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 2019

Tί είναι αυτό που «μένει» από τις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού πέρα από τις πολύχρωμες εικόνες χαράς και μεταμφίεσης; Μα βέβαια οι συντροφιές «υψηλών επιδόσεων» που ανεβάζουν ξεκάθαρα τον πήχη στο φαντασμαγορικό θέαμα, αξίζοντας το χειροκρότημά μας. Τα πληρώματα που πολυσυζητήθηκαν και ενθουσίασαν φέτος με τη φαντασία και την αισθητική τους είναι αρκετά και επιβραβεύτηκαν ήδη από την αρμόδια επιτροπή. Πρώτο σε «σοδειά» διακρίσεων το γκρουπ 239, οι εντυπωσιακοί «Δήθεν Αδιάφοροι» με φετινό θέμα μεταμφίεσης «Αυγά πουλιά». Κατέπληξαν τον κόσμο κερδίζοντας έξι πρώτα βραβεία και όχι μόνο.

Στα εκπληκτικά «Αυγά πουλιά» είδαμε να «κυλάνε» και να ίπτανται στο δρόμο πελώρια πτηνά με φουντωτές ουρές από λευκά φτερά με ασημένιες λεπτομέρειες μαζί με αμφιέσεις- κατασκευές στις οποίες οι καρναβαλιστές έμπαιναν μέσα. Είναι μια ομάδα που αποζητά δημιουργικά και ονειρικά το στοιχείο του show αποφεύγοντας τις συμβατικές στολές.

Επίσης γοήτευσε πολύ η συμμετοχή 106 «Αρλεκίνοι» που η στολή τους ήταν γεμάτη εξώφυλλα Αρλεκιν (ιδού το λογοπαίγνιο). Το γκρουπ αυτό, με αρχηγούς τους Ανδρέα και Μιχάλη Ασημακόπουλο κατέκτησε επτά βραβεία και βρήκε φέτος τον «Κρυμμένο Θησαυρό».

Το πλήρωμα 94 με θέμα «Show must go on», ήταν ένα τεατράλε τσίρκο με κυρίαρχους χρωματικούς τόνους λευκό-μαύρο-κόκκινο, αληθινή τέντα τσίρκου και σπονδυλωτή εμφάνιση στην πομπή με διαφορετικές αμφιέσεις. Αποκόμισε πέντε βραβεία με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά -και σαγήνευσε τα παιδιά που έχουν λατρέψει την ταινία The greatest showman.

Το παιχνιδιάρικα καυστικό 97- Biktopiassecters του Σταύρου Γκουρνέλου με τις παγιέτες, τους καθρέφτες και την παρακμιακή προσέγγιση της διάσημης εταιρείας εσωρούχων χάρισε πολλά χαμόγελα στο κοινό. Αρεσε πάρα πολύ επίσης η ευρηματική συμμετοχή «90-Σκίσε με να αλλάξω ράφτη» με τις ραπτομηχανές στα κεφάλια και τις πελώριες καρφίτσες, επικεφαλής ήταν ο Σπ. Κωνσταντινόπουλος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

239 Δήθεν αδιάφοροι-Αυγά πουλιά» 1ο παρουσίας παρέλασης, 1ο πρωτότυπης αμφίεσης, 1ο μασκαράτας, 1ο πρωτότυπου καπέλου, 1ο μικροκατασκευών δρόμου, 1ο λαβαροκατασκευής, 2ο καλλιτεχνικού άρματος, 4Ο καλλιτεχνικής μάσκας

106 Αρλεκίνοι (1ο καλλιτεχνικής μάσκας, 1ο λαβάρου, 2ο καλλιτεχνικής αμφίεσης, 2ο Αρματος, 2ο μικροκατασκευών, 2ο Αυτοφωτιστείτε και ειδικό βραβείο απόδοσης θέματος)

94 Show must go on 1ο καλλιτεχνικής αμφίεσης, 1ο μακιγιάζ, 2ο παρουσίας παρέλασης 4ο μικροκατασκευών δρόμου 5ο καλλιτεχνικού καπέλου

97 Biktopiassecters 1ο κωμικού άρματος, 1ο κωμικής αμφίεσης, 2ο μασκαράτας, 3ο παρουσίας παρέλασης, 5ο μικροκατασκευών.

90 Σκίσε με να αλλάξω ράφτη 1ο κωμικής μάσκας, 3ο μασκαράτας, 3ο μικροκατασκευών δρόμου

Σας έχουμε όμως και άλλες καρναβαλικές παρέες που πανηγύρισαν δικαιωματικά βραβεύσεις:

222 Colourμπίνες 1ο καλλιτεχνικού άρματος, 1ο καλλιτεχνικού καπέλου, 3ο μακιγιάζ, 3ο καλλιτεχνικής αμφίεσης,

40 Τσουτσουνοπαίχτες 1ο σατιρικού άρματος, 1ο σατιρικής μάσκας, 1ο σατιρικού καπέλου

142 Puppet theatre 3ο κωμικής αμφίεσης, 2ο λαβαροκατασκευής, 4ο μασκαράτας, 4ο κωμικού καπέλου, 4ο μικροκατασκευών χειρός

88 Cinema 1ο μικροκατασκευών χειρός, 2ο πρωτότυπης αμφίεσης, 3ο πρωτότυπου καπέλου

15+31+183 Για το Θεπατρίναι 2ο κωμικού άρματος, 3ο μικροκατασκευών χειρός

39 Κάβειροι 2ο καλλιτεχνικής μάσκας, 2ο πρωτότυπου καπέλου, 3ο πρωτότυπης αμφίεσης

84 Mύγα… μι..σολαρε 1ο αυτοφωτιστείτε, 5ο καλλιτεχνικής μάσκας, 4ο πρωτότυπου καπέλου

120 Cartel: 2ο καλλιτεχνικού καπέλου, 5ο καλλιτεχνικής αμφίεσης.

80 Πίσω μου σ’ έχω: 2ο σατιρικού άρματος

62 Μπου-λα λα: 2ο κωμικού καπέλου, 4ο κωμικής αμφίεσης

131 Οι Αριστοι: 2ο σατιρικού καπέλου, 2ο μικροκατασκευών χειρός

Επίσης ξεχώρισαν: 11 bubblάρουμε - 3ο λαβαροκατασκευής, 170 «Αφρικαρισμένοι» -4ο καλλιτεχνικής αμφίεσης, 60 «Μια από τα ίδια»- 4ο καλλιτεχνικού καπέλου, 61 Το κερασάκι στην τούρτα- 3ου καλλιτεχνικού καπέλου