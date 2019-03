Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 14 νέα φιλμ θα βγάλει μέσα στο 2019 το Netflix

Τι κι αν κάποιοι επιφανείς του Χόλυγουντ γκρινιάζουν με το Netflix και την κινηματογραφική του εισβολή ότι αυτό που κάνει δεν είναι ακριβώς κινηματογραφική τέχνη (το είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ), εν τούτοις η δημοφιλής πλέον πλατφόρμα, παγκοσμίως που είδε με το φιλμ «Ρόμα» του Μεξικανού Αλφόνσο Κουαρόν να κατακτά και 3 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και καλύτερης σκηνοθεσίας, έχει ήδη στη λίστα του για να προβάλλει μέσα στο 2019, 14 συνολικά υψηλού προφίλ νέες ταινίες.

Όπως διαβάσαμε στο σάιτ του Entertainment Weekly, στις 13 Μαρτίου 2019 θα βγει το νέο φιλμ του Τζέι Σι Τσάντορ του «Όλα Χάθηκαν - All is Lost», με τίτλο «Triple Frontier» (ξεκίνησε να προβάλλεται και σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ από τις 6 Μαρτίου 2019) όπου πρωταγωνιστούν οι Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal και ο Garrett Hedlund στους ρόλους 5 φίλων και βετεράνων του στρατού που συγκεντρώνονται για να κάνουν μία απάτη παρέα.

Ακολουθεί άμεσα μέσα στο Μάρτιο, το "The Highwaymen" σε σκηνοθεσία John Lee Hancock (στο Netflix στις 29/3) με τον Woody Harrelson και τον Kevin Costner ως πρώην ραντσέρηδες του Texas που θα αναλάβουν την έρευνα για να βρουν τα χνάρια των θρυλικών Bonnie and Clyde. Παίζει και η Κάθι Μπέιτς.

Στις 10/5 θα κάνει πρεμιέρα το «Wine Country» σε σκηνοθεσία Έιμι Πόλερ με την ίδια, την Τίνα Φέι και την Μάγια Ρούντολφ ενώ μέσα στο καλοκαίρι θα παιχθεί το φιλμ μυστηρίου με κωμικά στοιχεία «Murder Mystery» με τον Άνταμ Σάντλερ και την Τζένιφερ Άνιστον.

Στα πολυαναμενόμενα νέα φιλμ του Netflix και το «The King», μεταφορά του Σαιξπηρικού «Ερρίκου του 5ου» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τον Joel Edgerton, τον Ben Mendelsohn και τη Lily-Rose Depp (το φθινόπωρο).

Φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το νέο φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» που θα είναι ένα γκανγκστερικό δράμα με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι.

Στα πολυαναμενόμενα φιλμ του Netflix, τέλος συγκαταλέγεται και το «The Laundromat» (θα βγει το φθινόπωρο του 2019) σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντεμπεργκ με τους Μέριλ Στριπ, Γκάρι Όλντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας. Η ταινία αφορά τα περίφημα Panama papers.

Toν Μπεν Άφλεκ εκτός από το «Triple Frontier», θα τον δούμε και στο «The Last Thing He Wanted» του Netflix, μαζί με την Ανν Χάθαγουει. Στη λίστα του 2019 και η ακριβή περιπέτεια «6 Underground» του Μάικλ Μπέι με τον Ράιαν Ρέινολντς και την Μελανί Λοράν και το φιλμ που έκανε την πρεμιέρα του στο φετινό Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, με πρωταγωνιστή έναν πολύ διαφορετικό Ζακ Έφρον, «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» στο ρόλο ενός υπαρκτού προσώπου, του δολοφόνου κατ’ εξακολούθηση Ted Bundy. Μαζί του παίζει η Λίλι Κόλινς.

