«Πήγαν σαν άλλοτε» και έκαναν άνω κάτω την Πάτρα - ΦΩΤΟ

Mε επιτυχία εξελίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου το παιχνίδι πλοήγησης «Πάμε σαν άλλοτε» του 54ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας» σε συνεργασία με την Οργανωτική Ομάδα του παιχνιδιού, που είναι ομάδα πληρωμάτων.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2 ώρες και 45 λεπτά και συμμετείχαν 57 πληρώματα. Οι κυνηγοί έκαναν άνω κάτω την Πάτρα δίνοντας καρναβαλικό χρώμα για να βρουν τα ζητούμενα. H πλοήγηση των κυνηγών έγινε σε σημεία και περιοχές της Πάτρας που ήταν αλλιώς, που δεν υπάρχουν πια... που ήταν κάτι άλλο ή ήταν αλλού στο παρελθόν... Έτσι το Γήπεδο του μπάσκετ στο παλαιό κολυμβητήριο, η πλατεία Ομονοίας, σπίτι στην Παντανάσσης από τη σειρά «Λόγω τιμής», εκεί που ήταν το παλαιό πολυκατάστημα Μουστάκης, το δημοτικό γήπεδο μπάσκετ στην Μπουκαούρη και Παντοκράτορος (πρώην στρατώνας Καζάρμα), τα συγκρουόμενα αυτοκίνητα στο πρώην Λούνα Παρκ Αγίου Αλεξίου, το γήπεδο των Προσφυγικών, η πλατεία στη συνοικία της Αγίας Αικατερίνης, το κτίριο της παλαιάς Νομαρχίας, το ρωμαϊκό υδραγωγείο στη μίνι περιμετρική ήταν μερικοί από τους σταθμούς τους.

Το ραντεβού ορίστηκε για τις 19.00 του Σαββάτου μέσα από τον γρίφο εκκίνησης:

«Για χρόνια δεν βλέπαμε το φως του... Και όταν μεταφέρθηκε άλλαξε χρήση! Ελάτε εκεί που άλλοτε δέσποζε και έδινε τα φώτα του!

Το παιχνίδι ξεκινά στις 19.00 ακριβώς!

Οπότε μην έρθετε τσίμα τσίμα...».

Έτσι οι κυνηγοί αποκρυπτογραφώντας τον γρίφο βρέθηκαν για την εκκίνησή τους στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, εκεί που βρισκόταν παλαιά ο ιστορικός Φάρος του Λιμανιού της Πάτρας.

Δόθηκαν δυο σετ γρίφων. Κάθε μέρος κάθε σετ βαθμολογούνταν με 5 βαθμούς και κάθε φέρτε με 10 βαθμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΝΤΡΟΛ 16/02 «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ»

ΣΕΤ 1

Μονάκι … μπει δεν μπει … Αουτάν … ποιοι είναι αυτοί δίπλα που βουτάν ;;;; - ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Βάαααλτο αγόοοορι μουυυυ … Φέρτε ένα από τα 808 !!!

- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Πάμε σαν άλλοτε. Όπως πηγαίναμε. Εκεί στην ανηφόρα τη γνωστή ήταν η αρχή. - ΓΟΥΝΑΡΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Ρέμπους Καπνός Και καλαμάρι γόνος - ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ

Περάστε τα χέρια στους ώμους , θυμηθείτε τα παλιά τραγούδια και ελάτε στο σπίτι του "ψηλού". - ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ

Όταν μπήκε στο κουτί … ήταν όλοι τους εκεί … η Σοφία και ο Σταμάτης , Πάνος , Στάθης και Καιτούλα … Φέρτε μας μία ελληνική αυθεντική. - ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΣΕΤΑ

Ήταν καλοκαίρι. Στο κέντρο της Πάτρας ακούγονταν σειρήνες. Όλοι αναρωτηθήκαμε. Μια τεράστια έκταση σε σχήμα Τ. Κίτρινο, μαύρο και πορτοκαλί. Τα είχε όλα. - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

Καλύτερα να προσέχεις … μην κλαις … μην με αγνοείς … Φούσκωσε με και φέρε με ! - ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (you better watch out, you better not cry, etc...)

Αλτ! τις ει ;;; Μπάσκετ παίζω ρε παιδιά … - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ ΚΑΖΑΡΜΑ)

Φέρτε μας ένα δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας.

ΣΕΤ 2

Οδηγείς χωρίς δίπλωμα. Μπορεί και να έχεις πιει ένα ποτήρι παραπάνω. Τρακάρεις μετωπική και ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει κανείς. Από όσους ήταν μάρτυρες κανένας δεν φώναξε την αστυνομία. Και ποτέ καμία ασφαλιστική δεν θα ασφάλιζε τέτοιου είδους σύγκρουση. - ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Κλεισμένη σε ένα ξύλινο κουτί …τουλάχιστον είχε μουσική ! Βρε την χορευταρού … Φέρτε μας ένα τέτοιο. - ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

Η Στέλλα η Σμυρνιά , βαράει πέναλτι εκεί από το 1925. - ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Πασίγνωστη στην Ελλάδα , χρησιμοποιείται και ως βρισιά … φέρτε μας μια φανέλα από τις 11. - ΦΑΝΕΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ

Δίπλα στο μικρό Παρίσι έλα να σου πω τη μοίρα σου … - ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Είμαι μαύρο, ξύλινο με τρύπες και καμπάνα. Είμαι και "μάγκικο"... - ΚΛΑΡΙΝΟ

Θα σου κάνω τα ΤΡΙΑ ΕΝΑ, που λένε.... Ε, αυτό της κάνανε και πλέον δεν υπάρχει. Ελάτε εκεί που ήταν πιο παλιά. - ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Είναι πολύ προσωπικό. Αν πετάς ...μην το ξεχνάς. Φέρτε μας ένα μπλε ελληνικό σφραγισμένο. - ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΛΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Τώρα που δεν δίνει ζωή στην πόλη … "έκανε" πιο πέρα για να το βλέπουν όλοι … Δεν είναι μακέτο. - ΜΙΝΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ

πλιτσ... πλιτσ ...τρέχει … θέλει φτιάξιμο … τα εργαλεία τα έχω … δεν έχω όμως αυτή … αυτή που θέλει φτιάξιμο ντε … Φέρτε μας μία . – ΒΡΥΣΗ.