Έρχεται 14 Φεβρουαρίου 2019 το "Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;"

H ταινία «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις; - Can You Ever Forgive Me?» που διεκδικεί 3 βραβεία Όσκαρ για καλύτερα διασκευασμένο σενάριο και τις συναρπαστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών, της Μελίσα Μακάρθι σ’ ένα διαφορετικό ρόλο απ’ ότι μας συνηθίσει (υποψήφια για α’ γυναικείο) και του Εγγλέζου Ρίτσαρντ Γκραντ στον β’ ανδρικό.

Το φιλμ που έχει πάει απίστευτα καλές κριτικές (98% στο rotten tomatoes & 87% στο metacritic) και έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις 8,2 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, θα βγει στις 14 Φεβρουαρίου 2019 στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την ODEON.

Αναμένεται να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η 48χρονη Μελίσα ΜακΚάρθι από το Ιλινόις των ΗΠΑ πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας «Can you ever forgive me?», την αληθινή ιστορία της κορυφαίας σε πωλήσεις βιογράφου διασημοτήτων (και γατόφιλης) Λι Ίσραελ (Μελίσα ΜακΚάρθι) που έβγαζε τα προς το ζην κατά τη δεκαετία του ’70 και του ’80 καταγράφοντας τις ζωές διασήμων όπως Κάθριν Χέπμπορν, Ταλούλα Μπάνκχεντ, Εστέ Λόντερ και της δημοσιογράφου Ντόροθι Κιλγκάλεν.

Όταν η Λι δεν μπορούσε να εκδώσει πια τα έργα της καθώς θεωρούνταν ξεπερασμένα, μετέτρεψε την τέχνη της σε απάτη, με τη βοήθεια του πιστού της φίλου Τζακ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ).

Η Lee Israel πέθανε στις 24 Δεκεμβρίου 2014 σε ηλικία 75 ετών. Το σενάριο της ταινίας είναι γραμμένο από την Nicole Holofcener και τον Jeff Whitty και έχει βασιστεί στο memoir της ίδιας της Ίσραελ γραμμένο το 2008. Η σκηνοθεσία είναι της Μαριέλ Χέλερ.

Παίζουν ακόμα οι Dolly Wells, Jane Curtin, Anna Deavere Smith, Stephen Spinella, Κρίστιαν Ναβάρο και ο Ben Falcone.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ