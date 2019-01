Έρχεται 31 Ιανουαρίου 2019 στην Ελλάδα η αστυνομική περιπέτεια «Flashback – Backtrace»

H Αμερικάνικη αστυνομική περιπέτεια με τίτλο «Flashback – Backtrace» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Μάθιου Μοντίν θα βγει στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή της Tanweer στις 31 Ιανουαρίου 2019.

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Α. Μίλερ

Σενάριο: Μάικλ Μέιπλς

Εκτός των Σιλβέρστερ Σταλόνε και Μάθιου Μοντίν, παίζουν και οι Μίντοου Γουίλιαμς, Ράιαν Γκούζμαν, Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ, Κόλιν Έγκλσφιλντ.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πίτερ Α. Χόλαντ, ACS

Μοντάζ: Τόμας Καλντερόν

Διάρκεια: 1 ώρα και 32 λεπτά.

Ο θρύλος της δράσης και τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Σιλβέστερ Σταλόνε του θρυλικού «Ρόκι» και του «Ράμπο», συμπρωταγωνιστεί με τους Μάθιου Μοντίν (Full Metal Jacket, Stranger Things), Κρίστοφερ Μακντόναλντ, (Quiz Show του Ρ. Ρέντφορντ, Terminal Velocity), Μίντοου Γοuίλιαμς (Reach Me) και τον Ράιαν Γκούζμαν (Pretty Little Liars) σε μία αγωνιώδη περιπέτεια που σκαλίζει τη μνήμη, τις οικογενειακές σχέσεις και την προδοσία.

Μία απολαυστική περιπέτεια με αναπάντεχες τροπές σε σκηνοθεσία του Μπράιαν Α. Μίλερ (Reprisal, Vice, House of the Rising Sun), όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Σύνοψη

Μία ληστεία πάει στραβά και τα θύματα είναι πολλά. Ο μόνος επιζών ληστής (Μάθιου Μοντίν) παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται πού έκρυψε 500.000 δολάρια. Όταν μία μυστηριώδης ομάδα τον βγάζει από το νοσοκομείο για να βρει τα λεφτά, του χορηγεί ένα πειραματικό φάρμακο που στέλνει το μυαλό του σε άλλες εποχές, αποκαλύπτοντας κρυμμένα μυστικά. Όσο ο αστυνομικός (Σιλβέστερ Σταλόνε) βρίσκεται στα ίχνη του, ο ληστής παλεύει να θυμηθεί πριν ένας ξεχασμένος εχθρός τον ανακαλύψει και τον προλάβει.

Η ληστεία υποτίθεται ότι θα ήταν απλή. Αλλά δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ο ληστής ΜακΝτόναλντ φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι. Επτά χρόνια μετά, βρίσκεται σε κλινική χωρίς να ξέρει ποιος είναι, ποια είναι η οικογένεια του και πού βρίσκονται τα χρήματα του.

«Με το που πήρα το σενάριο, μου άρεσε, η ιστορία έχει πολλή δράση» ανέφερε ο σκηνοθέτης Μπράιαν Α. Μίλερ (Reprisal, Vice, House of the Rising Sun). «Η ιστορία διαδραματίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη είναι μετά τη ληστεία και δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος. Μετά τον τραυματισμό του ΜακΝτόναλντ, μεταφερόμαστε μερικά χρόνια αργότερα, όταν δεν έχει ιδέα ποιος είναι. Αλλά είχε πάρει μέρος σε μία φοβερή ληστεία. Μετά ακολουθούμε κάποιους εγκληματίες που τον βγάζουν από την κλινική, όπου κρατείται. Ψάχνει να βρει ποιος είναι, γιατί έκλεψε χρήματα, ποιος είχε συμμετάσχει στη ληστεία και γιατί».

Ο Μπράιαν Μίλερ λέει ότι ανάμεσα στις απολαύσεις της ταινίας ήταν η ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα όλες τις ταινίες Ρόκι, Ράμπο, Κόμπρα, ότι έκανε, το έβλεπα. Ήταν η ευκαιρία μιας ζωής να συνεργαστώ μαζί του. Ο Σλάι είναι ένας δημιουργός, ξέρει την κάμερα και την ιστορία απέξω και ανακατωτά» τόνισε ο σκηνοθέτης Μπράιαν Μίλερ που κατάγεται από το Μίτσιγκαν.

«Αποφάσισα να κάνω την ταινία μόλις άκουσα τις λέξεις Σιλβέστερ Σταλόνε» είπε με τη σειρά του ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ, που έχει παίξει στα φιλμ Thelma & Louise, Terminal Velocity, Quiz Show, Requiem for a Dream. «Άκουσα το όνομα του και δέχτηκα. Είμαστε παλιόφιλοι και όλοι τον αγαπάμε. Είναι ένας από τους μεγάλους».

Όσο για τον ρόλο του, ο ΜακΝτόναλντ είδε την πολυπλοκότητα σε αυτόν τον σκληροτράχηλο πράκτορα που ακολουθεί το δικό του μονοπάτι. «Ο Φρανκ είναι ένας πράκτορας του FBI με θέματα», ανέφερε.

«Ονειρευόμουν να μου γίνει πρόταση για ταινία με τον Σταλόνε. Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Το να γνωρίσω τον άνθρωπο πίσω από τον Ρόκι και τον Ράμπο και όλους αυτούς τους απίστευτους, θρυλικούς ρόλους με τους οποίους μεγάλωσα ήταν πολύ απολαυστικό. Είναι έμβλημα και υπάρχει λόγος για αυτό!» είπε ο Ράιαν Γκούζμαν, γνωστός από τα «Step Up: All In» και «Pretty Little Liars».

Δίπλα στον Σταλόνε στέκεται ο 59χρονος σήμερα Μάθιου Μοντίν, του οποίου οι εξαιρετικές ερμηνείες στα Full Metal Jacket, Short Cuts, Weeds, Stranger Things και ιδιαίτερα στο «Μπέρντι, ο άνθρωπος πουλί» του Άλαν Πάρκερ το 1985, τον έχουν καταξιώσει στις συνειδήσεις των σινεφίλ.

«Ο Μάθιου Μοντίν είναι φανταστικός» είπε ο σκηνοθέτης Μπράιαν Α. Μίλερ. «Ο χαρακτήρας του παίζει σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, οπότε βλέπουμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Ο Μάθιου είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και προσφέρει πολλά».

Αναμένεται να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ