Ο Πατρινός συγγραφέας Κώστας Λογαράς τιμήθηκε με το βραβείο The Athens Prize for Literature 2018

To βράδυ της περασμένης Παρασκευής 14 Δεκεμβρίου 2018, απονεμήθηκαν για 12η συνεχή χρονιά, τα βραβεία μυθιστορήματος The Athens Prize for Literature 2018 του περιοδικού (δε)κατα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.

Η ευχάριστη είδηση για την Πάτρα είναι πως το μυθιστόρημα ενός Πατρινού δημιουργού, του συγγραφέα και φιλόλογου Κώστα Λογαρά, με τίτλο «Τα Πουλιά με το μαύρο κολάρο» απέσπασε το βραβείο του καλύτερου Ελληνικού μυθιστορήματος. Επίσης ο «Μεγάλος Πόλεμος» του Σέρβου Αλεξάνταρ Γκάταλιτσα (μετάφραση Ισμήνη Ραντούλοβιτς) απέσπασε τη διάκριση, για το καλύτερο ξένο μυθιστόρημα. Και τα δύο βιβλία κυκλοφόρησαν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το 2017.

«Το μυθιστόρημα του Κώστα Λογαρά είναι ένα μυθιστόρημα σκληρό, γυμνό, αδρό, πολύ τολμηρό, με στέρεους χαρακτήρες που σε ακολουθούν και αφού κλείσεις το βιβλίο. Ο ισοβίτης Μαρίνος Τριάντης, ο δεκαεξάχρονος εραστής του, Στράτος, παζολινικός άγγελος της ομορφιάς και του κακού, η διακριτική φυσιογνωμία της μάνας, που συντρέχει το απολωλός χωρίς να κρίνει, χωρίς να ρωτάει και όλα αυτά μέσα σε μια πολιτεία που κάποτε άνθιζε και που τώρα βρίσκεται σε παρακμή… Ρημαγμένα εργοστάσια και στα σοκάκια γύρω από το λιμάνι εξαθλιωμένοι μετανάστες […] Είναι εξαιρετικά δύσκολο να χτίσει ο συγγραφέας ένα μυθιστόρημα αποκλειστικά σχεδόν με αρνητικούς ήρωες, κι όμως ο ισοβίτης Μαρίνος Τριάντης δεν καταφέρνει να γίνει αντιπαθής στον αναγνώστη» είπε η Κατερίνα Ζαρόκωστα εκ μέρους της κριτικής επιτροπής για το καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα.

«Ο Μεγάλος Πόλεμος, το σπουδαίο μυθιστόρημα του Αλεξάνταρ Γκάταλιτσα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαπλώνεται σε εξακόσιες σελίδες χωρισμένες σε πέντε μέρη, ένα για κάθε έτος χωριστά από το 1914 μέχρι το 1918, που κι αυτά υποδιαιρούνται σε μικρότερα θεματικά κεφάλαια, ενώ παρεμβάλλονται και φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής […] Καθόλου τυχαία ο συγγραφέας, στην αρχή του βιβλίου, δίνει έναν κατάλογο των δεκάδων ηρώων (των χαρακτήρων του δηλαδή) ανά χώρα.

Είναι η Σερβία, η Αυστροουγγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Ρωσία, με τα τότε γεωπολιτικά τους σύνορα, αλλά και η Ελλάδα έχει το μερτικό της – ειδικά η Θεσσαλονίκη…Μάχες, κοσμοπολιτισμός, συνέδρια, ταξίδια, εκστρατείες, δολοφονίες, ρημαγμένες πόλεις και χωριά, δυναστείες, οικογενειακές συναθροίσεις, έρωτες, μοναδικοί άνθρωποι λίγο προτού μια σφαίρα τούς στείλει στην ανώνυμη αιωνιότητα.

Ο Μεγάλος Πόλεμος του Αλεξάνταρ Γκάταλιτσα είναι ένα σημαντικό λογοτεχνικό έργο, ένα εναργές πολιτικό ανάγνωσμα που μιλάει, προειδοποιεί και αφυπνίζει» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης εκ μέρους της κριτικής επιτροπής για το ξένο μυθιστόρημα, σύμφωνα με ανάρτηση από το σάιτ tovima.gr.

Ο Κώστας Λογαράς ήταν παρών για να παραλάβει το βραβείο του, ήταν πολύ χαρούμενος και συγκινημένος ενώ αξίζει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο βιβλίο συγκαταλέγεται και στα ευπώλητα της χρονιάς που τελειώνει σε λίγο.

Στην κατηγορία του καλύτερου μυθιστορήματος ήσαν υποψήφια τα εξής βιβλία:

Τατιάνα Αβέρωφ, Έγκλημα στον Παράδεισο, Μεταίχμιο

Θόδωρος Γρηγοριάδης, Καινούρια πόλη, Πατάκης

Μαριάνα Ευαγγέλου, Οστινάτο, Πατάκης

Ισίδωρος Ζουργός, Λίγες και μια νύχτες, Πατάκης

Στάθης Ιντζές, Οι ανειδίκευτοι δεν βγάζουν κιχ, Μελάνι

Δημήτρης Καμπουράκης, Δυο ζωγράφοι, Πατάκης

Χλόη Κουτσουμπέλη, Ο βοηθός του κυρίου Κλάιν, Μελάνι

Κώστας Λογαράς, Τα πουλιά με το μαύρο κολάρο, Καστανιώτης

Νίκος Μάντης, Οι τυφλοί, Καστανιώτης

Κώστας Χατζηαντωνίου, Ο κύκλος του χώματος, Καστανιώτης

*Για το έτος 2017 οι συγγραφείς – κριτές των ελληνικών μυθιστορημάτων ήταν οι Φίλιππος Δρακονταειδής, Κατερίνα Ζαρόκωστα, Ζέτα Κουντούρη, Κλαίτη Σωτηριάδου και Δημήτρης Σωτάκης.

*Τα βραβεία The Athens Prize for Literature χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης λόγω των επιλογών τους στον χώρο των κριτικών λογοτεχνίας, των δημοσιογράφων, των εκδοτών, των συγγραφέων και των μεταφραστών. Χορηγός των βραβείων είναι τα εργαλεία γραφής Mont Blanc.