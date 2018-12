Στο Αίγιο για συναυλία την προπαραμονή των Χριστουγέννων η Δήμητρα Γαλάνη

H ΔΗΚΕΠΑ – Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αιγιαλείας θα παρουσιάσει την σπουδαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη μαζί με δύο από τους καλύτερους μουσικούς της νέας γενιάς της Ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Θωμά Κωνσταντίνου, μεγάλο δεξιοτέχνη στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα και τον εξαιρετικό τζαζίστα πιανίστα Σπύρο Μάνεση.

Η συναυλία προγραμματίζεται για την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στις 9 το βράδυ, Δημοτικό κινηματοθέατρο Απόλλων του Αιγίου.

Μαζί οι τρεις φτιάχνουν μια παράσταση – αγκαλιά, με τραγούδια με επιρροές από την Ανατολή και την Δύση. Δύο αντιπροσωπευτικά όργανα εκπροσωπούν την κάθε «Σχολή». Το ούτι και το πιάνο. Και στη μέση, ως συνδετικός κρίκος, η χαρισματική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Μιας ερμηνεύτριας που χρόνια τώρα ισορροπεί με τη φωνή της ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, συνειδητά, με σεβασμό στη μνήμη, εμπιστοσύνη στο ταλέντο των νέων και αίσθηση του μέτρου.

Η παράσταση που παρουσιάζουν οι τρεις τους «γεφυρώνει» τις αντιθέσεις αυτών των δύο μουσικών κόσμων που αν και δείχνουν να είναι σε απόσταση ήταν πάντα κοντά ανταλλάσσοντας στοιχεία και ιδέες. Με τον τρόπο της μουσικής η Γαλάνη και οι ταλαντούχοι μουσικοί που την συνοδεύουν αναδεικνύουν αριστοτεχνικά τις διαφορές και τις ομοιότητες, και φωτίζουν το κοινό μονοπάτι πάνω στο οποίο πορεύεται η Τέχνη. Τα τραγούδια που έχουν επιλέξει είναι αγαπημένα τραγούδια μεγάλης αντοχής στον χρόνο τα οποία παρουσιάζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Τραγούδια που αγκαλιάζουν το κοινό, το οποίο συμμετέχει, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

*Ο Θωμάς Κωνσταντίνου έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1980 και προέρχεται από οικογένεια παραδοσιακών μουσικών.

Έχει σπουδάσει Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή μουσική.

Παίζει ανατολικά νυκτά έγχορδα με κύριο το Ούτι και έχει μαθητεύσει δίπλα σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Νίκος Σαραγούδας, Yurdal Tokcan, Necati Celik κ.α.

Έχε συνεργαστεί ως παραγωγός , ενορχηστρωτής και σολίστας με διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Νανά Μούσχουρη, Calexico, Shantel, Omar Faruk Tekbilek , Natasha Atlas, Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη κ.α.

Έχει εμφανιστεί ως σολίστας σε θέατρα όπως το “Royal Albert Hall”, Carnegie Hall, Sidney Opera House, Berliner Philarmonie, Wienna Konzerthau, Rex Theatre κ.α.

Είναι ιδρυτικό μέλος της μπάντας “TAKIM” με την οποία έχει ηχογραφήσει δύο ψηφιακά άλμπουμ και σε συνεργασία με τον εθνομουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα , δημιούργησαν τις μουσικές παραστάσεις «ΤΑΚΙΜ-ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ-Ελληνική Απόλαυσις» και «ΤΑΚΙΜ-ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑ-ΓΙΑΤΙ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ SWEETHEART?” με επιτυχημένες εμφανίσεις και εξαιρετικές κριτικές , σε Αθήνα (Passport & Gazarte) , Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και σε φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.

Είναι επίσης μέλος του Chronos Project μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη και Έλληνες σολίστες διεθνούς φήμης αλλά και μέλος του Amoeba Trio με εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών, το Μέγαρο μουσικής Αθηνών και τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Έχει εργαστεί ως καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Λύκειο Παλλήνης και στο μουσείο λαϊκών οργάνων (Φ. Ανωγειανάκη).

Από το 2016 διδάσκει ούτι και είναι υπεύθυνος των μουσικών συνόλων του Μεταπτυχιακού Τμήματος μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

*Ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής.

Στις σπουδές του περιλαμβάνονται πτυχίο κλασικού και δίπλωμα τζαζ πιάνου από το ωδείο Athenaeum και Master από το Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ.

Ως leader ή co-leader έχει ηχογραφήσει τα άλμπουμ Trioism, Undelivered, 9 portraits of Lena Platonos, First takes, Chronos Project, Spiral Trio και Well excuse me. Έχει συνεργαστεί με μια πλειάδα κορυφαίων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει περιοδεύσει σε Ευρώπη και Αμερική. Έχει επίσης συμπράξει ως σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2015 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον πρώτο ελληνικό τζαζ διαγωνισμό "Απόλλων" με το project του SpiralTrio. Διδάσκει τζαζ πιάνο στα ωδεία Athenaeum και Μουσικής Πράξης και είναι επισκέπτης καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.