Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών: Μάχη για "Vice", "Ένα αστέρι γεννιέται" & "Η Ευνοούμενη" του Λάνθιμου

Ολοένα και μεγαλώνει το ενδιαφέρον για τα ερχόμενα Όσκαρ μετά και την ανακοίνωση την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 των υποψηφιοτήτων για τα 76α Βραβεία των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλυγουντ, τις περιβόητες Χρυσές Σφαίρες – Golden Globes.

Οι Χρυσές Σφαίρες εδώ και χρόνια έχουν καταφέρει να θεωρούνται ο προάγγελος των Όσκαρ και η τελετή απονομής τους έχει πάντα μεγάλη λάμψη, πολλούς σταρ, υψηλή τηλεθέαση και βέβαια σημασία ενόψει των Οσκαρικών υποψηφιοτήτων. Η φετινή τελετή απονομής των Golden Globes είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019, με παρουσιαστές τη Σάντρα Ο (της μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας «Killing Eve» για το 2018) και τον Άντι Σάμπεργκ (του «Brooklyn Nine-Nine») ενώ οι υποψηφιότητες για τα 91α Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22/1.

Όπως αναφέρει το flix.gr, το πολιτικό φιλμ «Vice» του Ανταμ ΜακΚέι (πριν την Πρωτοχρονιά στις Ελληνικές αίθουσες) μπαίνει δυναμικά στην κούρσα των βραβείων, με έξι υποψηφιότητες (όλες σε βασικές κατηγορίες των Golden Globes) ενώ ακολουθούν με 5 το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» (τρεις από αυτές για τον Μπράντλεϊ Κούπερ), το «The Favourite – Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου (χωρίς ωστόσο υποψηφιότητα για τον ίδιο τον Γιώργο Λάνθιμο στην κατηγορία της σκηνοθεσίας) και το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι.

Ακολουθεί με 4 υποψηφιότητες το «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι και με τρεις το «If Beale Street Could Talk» του Μπάρι Τζένκινς, δημιουργού του «Moonlight».

Η καμπάνια του «Black Panther» της Μάρβελ απέδωσε και έτσι η συγκεκριμένη ταινία μετά την τεράστια εμπορική της επιτυχία, βρίσκεται και στην πεντάδα με τα καλύτερα δράματα στις Golden Globes, εκεί όπου βρίσκεται και το «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ, με τον Ράμι Μάλεκ.

Λείπουν πάντως εντελώς, το «First Reformed» (ο Ίθαν Χοκ θεωρείται κάπως το φαβορί για τον α’ ανδρικό ρόλο φέτος), οι δύο γυναίκες του «Mary, Queen of Scots» (Σαόρσι Ρόναν και Μάργκο Ρόμπι, το «Hereditary» με την Τόνι Κολέτ, οι «Χήρες» και φυσικά τα «Paddington 2» και «Mamma Mia! Here We Go Again!» που σε άλλες εποχές θα σάρωναν στην κατηγορία των Χρυσών Σφαιρών, Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Ευχάριστο τέλος το γεγονός ότι ο βετεράνος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, εξαιρετικός στο «Ο Κύριος & το Όπλο» είναι μεταξύ των 5 υποψηφίων του α’ ανδρικού ρόλου στην κατηγορία κωμωδία – μιούζικαλ.

Όσο για το ασπρόμαυρο φιλμ του Αλφόνσο Κουαρόν «Roma» είναι υποψήφιο σε σκηνοθεσία, σενάριο και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία.

Ακολουθούν αναλυτικά οι φετινές υποψηφιότητες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

«Black Panther»

«BlacKkKlansman»

«Bohemian Rhapsody»

«If Beale Street Could Talk»

«A Star Is Born».

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Μπράντλεϊ Κούπερ, «A Star Is Born»

Γoυίλεμ Νταφόε, «At Eternity's Gate»

Λούκας Χέτζες, «Boy Erased»

Ράμι Μάλεκ, «Bohemian Rhapsody»

Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, «BlacKkKlansman»

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Γκλεν Κλόουζ, «The Wife»

Lady Gaga, «A Star Is Born»

Νικόλ Κίντμαν, «Destroyer»

Μελίσα ΜακΚάρθι, «Can You Ever Forgive Me?»

Ρόζαμουντ Πάικ, «A Private War»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

«Crazy Rich Asians»

«The Favourite»

«Green Book»

«Mary Poppins Returns»

«Vice»

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Κρίστιαν Μπέιλ, «Vice»

Λιν Μανουέλ Μιράντα, «Mary Poppins Returns»

Βίγκο Μόρτενσεν, «Green Book»

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, «Ο Κύριος και το Οπλο»

Τζον Σι Ράιλι, «Stan & Ollie»

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Εμιλι Μπλαντ, «Mary Poppins Returns»

Ολίβια Κόλμαν, «The Favourite»

Ελσι Φίσερ, «Eighth Grade»

Σαρλίζ Θέρον, «Tully»

Κόνστανς Γου, «Crazy Rich Asians»

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Μαχερσάλα Αλί, «Green Book»

Τίμοθι Σαλαμέ, «Beautiful Boy»

Ανταμ Ντράιβερ, «BlacKkKlansman»

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, «Can You Ever Forgive Me?»

Σαμ Ρόκγουελ, «Vice»

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Εϊμι Ανταμς, «Vice»

Κλερ Φόι, «First Man»

Ρετζίνα Κινγκ, «If Beale Street Could Talk»

Εμα Στόουν, «The Favourite»

Ρέιτσελ Βάις, «The Favourite»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Μπράντλεϊ Κούπερ, «A Star Is Born»

Αλφόνσο Κουαρόν, «Roma»

Πίτερ Φαρέλι, «Green Book»

Σπάικ Λι, «BlacKkKlansman»

Ανταμ ΜακΚέι - «Vice»

ΣΕΝΑΡΙΟ

«Roma»

«The Favourite»

«If Beale Street Could Talk»

«Vice»

«Green Book»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION

«Incredibles 2»

«Isle of Dogs»

«Mirai»

«Ralph Breaks the Internet»

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

ΜΟΥΣΙΚΗ

«A Quiet Place»

«Isle of Dogs»

«Black Panther»

«First Man»

«Mary Poppins Returns»

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

All the Stars, «Black Panther»

Girl in the Movies, «Dumplin'»

Requiem For A Private War, «A Private War»

Revelation, «Boy Erased»

Shallow, «A Star Is Born»

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Καπερναούμ»

«Κορίτσι»

«Never Look Away»

«Roma»

«Shoplifters» (το φιλμ ξεκίνησε να παίζεται στο Πάνθεον 2 στην Πάτρα από την Πέμπτη 6/12/2018).

"Ένα Αστέρι γεννιέται".

Η Γκλεν Κλόουζ.

Η Έμα Στόουν στην στην "Ευνοούμενη" του Γ. Λάνθιμου.