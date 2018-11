Το περιοδικό Time ψήφισε τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς -Μέσα και ο Λάνθιμος με την «Ευνοούμενη»

Η επίσημη έναρξη για την περίοδο των βραβεύσεων των καλύτερων φιλμ, ηθοποιών και άλλων συντελεστών της χρονιάς και εν προκειμένω του 2018, που σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος της, έγινε με τις επιλογές του έγκυρου περιοδικού TIME.

Η ευχάριστη είδηση που αποδεικνύει και τη δυναμική του Έλληνα διεθνούς σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου είναι πως η νέα του ταινία «Η Ευνοούμενη – The Favourite» φιγουράρει στην 5η θέση της δεκάδας με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς σύμφωνα με την κριτικό/δημοσιογράφο Στέφανι Ζακάρεκ.

Η λίστα όπως την αναδημοσίευσε το flix.gr, έχει εξής:

10. Paddington 2 του Πολ Κινγκ - «Γλυκό χωρίς να είναι γλυκερό, αυτό το σίκουελ είναι ακόμη πιο απολαYστικό από τον απίθανο προκάτοχό του, και τα δύο σκηνοθετημένα από τον Πολ Κινγκ. Η γενναιοδωρία του είναι ανανεωτική και μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο για να τη σκορπίσουμε στον κόσμο.»

9. Bohemian Rhapsody του Μπράιαν Σίνγκερ - «Μπορεί να είναι κάπως χαοτικό, αλλά με έναν μεγαλοπρεπή τρόπο, ένας πολύχρωμος ύμνος για το τι σημαίνει να ζεις για την αγάπη, το σεξ, το ροκ 'ν' ρολ και την ομορφιά.» -

8. If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς - «Είναι μια πανέμορφη ταινία για νέους ανθρώπους και μια κοφτερή κριτικής στο δικαστικό σύστημα που είναι το εντελώς αντίθετο από δίκαιο.»

7. A Star is Born του Μπράντλεϊ Κούπερ - «Το αποτέλεσμα είναι ένα λυτρωτικό μελόδραμα που μοιάζει ταυτόχρονα φρέσκο και ανακουφιστικά κλασικό.»

6. Can you Ever Forgive me? της Μάριελ Χέλερ - «Κάποια στιγμή στα 80s, η βιογράφος Λι Ισραελ, αναγκάστηκε από απόγνωση, να πλαστογραφεί και να πουλάει επιστολές διάσημων λογοτεχνών, μέχρι τη στιγμή που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη. Από αυτήν την αληθινή ιστορία, η σκηνοθέτης Μάριελ Χέλερ έφτιαξε ένα σπουδαίο φιλμ για τη ρομαντική μοναξιά, τις δύσκολες φιλίες και την επαγγελματική στασιμότητα.»

5. The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου - «Συμμαχίες εκβιάζονται, διαλύονται και ξαναδημιουργούνται σε αυτό το στεγνά πνευματώδες αλλά τελικά συγκινητικό φιλμ, το οποίο χτυπά το γλυκό σημείο μεταξύ οξύτητας και τρυφερότητας.»

4. Eighth Grade του Μπο Μπέρνχαμ – «Η ταινία του Μπέρνχαμ - δεκτική, τρυφερή, αποστασιοποιημένη - χτυπάει κάθε νότα με το σωστό τρόπο.»

3. First Reformed του Πολ Σρέιντερ - «Πολιτική, θρησκεία, η υπερθέρμανση του πλανήτη - όλα τα πράγματα που συζητάμε συνεχώς ή φοβόμαστε να συζητήσουμε - μπαίνουν στο μικροσκόπιο του σε επαγρύπνηση βλέμματος του Πολ Σρέιντερ. Αυτή είναι μια από τις πιο σκεπτόμενες, έντονες και τελικά δυναμωτικές ταινίες της χρονιάς.» -

Το φιλμ «First Reformed» του Πολ Σρέιντερ το είδαμε στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη.

2. Won't you Be My Neighbor? του Μόργκαν Νέβιλ - «Μερικές φορές νιώθεις ότι όλα είναι απάισια και τίποτε δεν θα καλυτερεύσει. Κι όμως, το λυρικό ντοκιμαντέρ του Μόργκαν Νέβιλ για τον πιο αθόρυβο τηλεοπτικό σταρ που υπήρξε ποτέ, τον Φρεντ Ρότζερς, του μακροβιότατου και υπεραγαπημένου "Mister Rogers' Neibhborhood" προτείνει πως η καλοσύνη είναι ο μοναδικό τρόπος για να πάμε μπροστά.»

1. Roma του Αλφόνσο Κουαρόν - «Το "Roma" είναι μια ωδή στη δύναμη της μνήμης, προσωπική σαν ένας ψίθυρος και ζωτική όπως η βοή της θάλασσας.»

Η Στέφανι Ζάκαρεκ όπως αναφέρει το flix.gr, ξεχωρίζει και μερικές ειδικές μνείες εκτός δεκάδας. Το «At Eternity's Gate» του Τζούλιαν Σνάμπελ, το «McQueen» των Ιαν Μπονότε και Πίτερ Ετεντζούι, το «The Hate U Give» του Τζορτζ Τίλμαν Τζ., το «Christopher Robin» του Μαρκ Φόρστερ, τους «Κλέφτες Καταστημάτων» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα, το «BlackKklansman» του Σπάικ Λι, το «Hearts Beat Loud» του Μπρετ Χάλεϊ, το «The Sisters Brothers» του Ζακ Οντιάρ, το «Widows» του Στιβ ΜακΚουίν και το «The Old Man & the Gun» του Ντέιβιντ Λόουερι με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.