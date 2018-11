Οι Άρμι Χάμερ και Λίλι Τζέιμς θα πρωταγωνιστήσουν στο ριμέικ της «Ρεβέκα» του Μπεν Γουίτλι

Ριμέικ της παλιάς κλασικής ταινίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Ρεβέκκα» ετοιμάζεται στο Χόλυγουντ. Το φιλμ θα γυρίσει ο Βρετανός Μπεν Γουίτλι για το Netflix.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ο Βρετανός σκηνοθέτης μόλις ολοκλήρωσε την τελευταία ταινία του «Happy New Year, Colin Burstead», η οποία προβλήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το πρωτότυπο φιλμ του Χίτσκοκ με την Τζόαν Φοντέιν και τον Λόρενς Ολίβιε ήταν βεβαίως βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ντάφνι ντι Μοριέ και το 1940 κέρδισε μεταξύ άλλων το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Στη νέα εκδοχή του στόρι, από τον Γουίτλι, η Λίλι Τζέιμς που την είδαμε το καλοκαίρι στο “Mamma mia here we go again” θα υποδύεται την νεαρή γυναίκα που παντρεύεται τον γοητευτικό χήρο Mαξίμ, τον οποίο θα ερμηνεύσει ο γόης Άρμι Χάμερ του «Να με Φωνάζεις με τ’ όνομα σου» που τον άλλο μήνα θα τον δούμε στη νέα αξιόλογη ταινία «On the basis of sex» της Μίμι Λέντερ.

Ο Μαξίμ ζει στην σκιά της νεκρής γυναίκας του Ρεβέκα αλλά και κάτω από το άγρυπνο μάτι της σκοτεινής οικονόμου του.

Κι αν υπό άλλες συνθήκες η ιδέα ενός τέτοιου ριμέικ θα μας γεννούσε ένα αίσθημα καχυποψίας, η εμπλοκή του Γουίτλι μας κάνει να βλέπουμε την προοπτική της ταινίας με ενθουσιασμό, γράφει το flix.gr.