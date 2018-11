Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Το βιβλίο γυναικείας ερμηνείας πήγε στη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου κέρδισε το Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην ταινία του Νίκου Labôt, «Η Δουλειά της - Her Job».

Έχοντας κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου έλαβε εξαιρετικές κριτικές, και φεύγοντας από τη Βαρσοβία με 3 βραβεία στις αποσκευές της (1ο Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας Μεγάλου Μήκους, Βραβείο Fipresci, Βραβείο Υoung Fipresci), «Η Δουλειά της» του Νίκου Labôt έκανε την Ελληνική πρεμιέρα της στο πλαίσιο του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, “Η Δουλειά της” διηγείται με ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο τη μικρή/μεγάλη ιστορία μιας γυναίκας που, σχεδόν κατά λάθος, καταλήγει να αμφισβητήσει τις ιδιότητες των ρόλων της ως συζύγου και μητέρας και να χρησιμοποιήσει την ανισορροπία του συστήματος για να βρει νέα πατήματα στη ζωή. Με αφορμή την ιστορία της Παναγιώτας, “Η Δουλειά της” μιλάει για όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνεχίζουν να προχωράνε ακόμα κι όταν όλα γύρω τους καταρρέουν.

Στον ρόλο της Παναγιώτας η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου επιστρέφει ως πρωταγωνίστρια στη μεγάλη οθόνη παραδίδοντας μια ακόμη σπουδαία ερμηνεία, ανεπιτήδευτη, οικεία και βαθιά ουσιαστική. Η ερμηνεία της αυτή αναγνωρίστηκε από την επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και της χάρισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας.

Η ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Weird Wave, είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας (Homemade Films), Γαλλίας (Sister Productions) και Σερβίας (Sense Production), με την υποστήριξη του Ελληνικού (EKK), του Γαλλικού (CNC) και του Σέρβικου (FCS) Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν ακόμη η ΕΡΤ & η Cineventure 3.

Σύνοψη

Λίγο πριν τα 40 η Παναγιώτα, μια σχεδόν αναλφάβητη νοικοκυρά και μητέρα δύο παιδιών, θα χρειαστεί να αναζητήσει για πρώτη φορά δουλειά, όταν ο άντρας της χάσει τη δική του. Έχοντας ελάχιστα εφόδια θα προσληφθεί για λογαριασμό μιας ιδωτικής εταιρείας καθαρισμού σ’ ένα νέο πολυκατάστημα. Εκεί, παρά τις συνθήκες εκμετάλλευσης και εργασιακής απαξίωσης, θα βιώσει μια πρωτόγνωρη αίσθηση οικονομικής και συναισθηματικής ανεξαρτησίας και θα σταθεί για πρώτη φορά στα πόδια της. Ό,τι κι αν ακολουθήσει από κει και μετά, εκείνη δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια…

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η δουλειά της είναι μια προσωπική ματιά πάνω σε μια γυναίκα που λίγο πολύ θα θυμίσει στον καθένα κάτι οικείο. Ακολούθησα σε όλη την πορεία έναν γνώμονα: να διακρίνω και να μεταδώσω το συναίσθημα που βιώνει μια γυναίκα φοβισμένη, σχεδόν αναλφάβητη αλλά συγχρόνως ρομαντική και καλοπροαίρετη, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες εξαντλητικές και ταπεινωτικές καταστάσεις που θα περίμενε κανείς να τη λυγίσουν και να την κάνουν να γυρίσει «πίσω στην κουζίνα της». Ενδεχομένως κάποιος να εκνευριστεί, ή να τη λυπηθεί ή να θέλει να της φωνάξει “ξύπνα”. Παραδόξως η Παναγιώτα προχωρά αθόρυβα σε αντίθετη τροχιά απ' τον υπόλοιπο κόσμο, σε μια πορεία ανοδική!

Ζει δηλαδή ενός τύπου χειραφέτηση στα 38 της χρόνια, ξεφεύγει από την μονοτονία του σπιτιού και βρίσκει νέο νόημα στη ζωή. Για να συμπορευτώ με τον συναισθηματικό κόσμο της Παναγιώτας αποφάσισα ότι σε αυτήν την ταινία οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο. Ο θεατής ανακαλύπτει στον ίδιο χρόνο με την ηρωίδα τις εξελίξεις. Εξελίξεις που αλλοιώνουν βήμα βήμα, ανεπαίσθητα και σταθερά την πορεία της...

Έγραψαν για την ταινία

Μια εύστοχη μελέτη πάνω στην ασυνήθιστη χειραφέτηση μιας γυναίκας. Ο κοινωνικο-οικονομικός αναβρασμός της Ελλάδας διυλίζεται μέσα από την απλή αλλά δυνατή ιστορία μιας γυναίκας που βρίσκει δουλειά ως καθαρίστρια στην «Δουλειά της», το πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Νίκου Labôt. Βοηθούμενη από την συγκινητική ερμηνεία της Τριανταφυλλίδου και σκηνοθετημένη με απλό, ρεαλιστικό τρόπο που σε στιγμές φέρνει στο μυαλό τους αδερφούς Νταρντέν, η ταινία αποκαλύπτει πώς ένα από τα πιο παραμελημένα επαγγέλματα μπορεί να σημαίνει τόσα για κάποιον που προσπαθεί να συντηρήσει μια οικογένεια, πόσω μάλλον να βρει αυτοεκτίμηση. — Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter

Η Τριανταφυλλίδου επικοινωνεί την ολοένα αυξανόμενη αυτοεκτίμηση της Παναγιώτας με τα πιο διακριτικά μέσα, μια ανεπαίσθητη αλλαγή στην έκφρασή της ή στη στάση του σώματός της. Ένας πραγματικός άθλος από την πλευρά της, τον οποίο φέρνει σε πέρας με χαρακτηριστική άνεση. Πίσω από την κάμερα ο Labôt είναι εξίσου μετρημένος, ξετυλίγοντας την ιστορία του με υπομονετική φροντίδα στα 89 λεπτά της ταινίας του, χωρίς ποτέ να προδίδει τον τόνο του στο βωμό ενός γκραν φινάλε λύτρωσης ή διδακτισμού. Η λάμψη της αυτοπεποίθησης που τρεμοπαίζει στα μάτια της Παναγιώτας έπειτα από κάθε μικρή της επανάσταση θα φέρει δάκρυα στα δικά σας.— Kevin Jagernauth, The Playlist

“Η Δουλειά της” μιλάει με τον πλέον ευαίσθητο τρόπο για το πώς η εργασία και η αυτονομία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Η ερμηνεία της Τριανταφυλλίδου είναι ήπια και εκλεπτυσμένη, η εκφραστικότητα του προσώπου της συχνά σπαρακτική. Το ντεμπούτο του Labôt είναι μια μελέτη πάνω στην ομορφιά του τετριμμένου και μια θαυμάσια υπενθύμιση οτι κάθε δουλειά μπορεί να είναι ουσιαστική. — Michelle Da Silva, NOW

Χάρη στην οργανική και καθηλωτική ερμηνεία της Τριανταφυλλίδου, το παράδειγμα της Παναγιώτας ρίχνει νέο φως στον αγώνα για γυναικεία χειραφέτηση μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Ο Νίκος Labôt παραδίδει μια δυνατή ταινία για τα επακόλουθα της ελληνικής οικονομικής κρίσης και την ανάγκη για γυναικεία χειραφέτηση σε μια αποδομημένη και πληγωμένη κοινωνία”— Vassilis Economou, Cineuropa.

Ο Νίκος Labôt σπούδασε σκηνοθεσία στην Αθήνα. Έχει δουλέψει για μικρού και μεγάλους μήκους ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα στην Ελλάδα και την Γαλλία. Έχει σκηνοθετήσει ένα ντοκιμαντέρ, μουσικά βίντεο, 2 θεατρικά έργα και 3 μικρού μήκους ταινίες.

Συντελεστές:

Παςίζουν οι ηθοποιοί: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Φιλίνη, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Ελένη Καραγιώργη, Δανάη Πριμάλη, Ορφέας Αγγελόπουλος, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γεωργία Τσαγκαράκη, Ειρήνη Ασημακοπούλου, Αρετή Σεϊνταρίδου.

Σκηνοθεσία: Νίκος Labôt / σενάριο: Κατερίνα Κλειτσιώτη, Νίκος Labôt / παραγωγοί: Μαρία Δρανδάκη, Julie Paratian / συμπαραγωγός: Milan Stojanovic / διεύθυνση φωτογραφίας: Διονύσης Ευθυμιόπουλος / μοντάζ: Dounia Sichov / σκηνικά: Δάφνη Κούτρα / κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα / μουσική: Onnο / ήχος: Γιάννης Αντύπας, Benoit Gargonne, Jean-Guy Verran / επεξεργασία εικόνας: Isabelle Julien / μακιγιάζ: Κυριακή Μελίδου / κομμώσεις: Χρόνης Τζίμος / παραγωγή: Homemade Films, Sister Productions / σε συμπαραγωγή με: Sense Production, EΡΤ / με την υποστήριξη του: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ταμείου Υποστήριξης ελληνογαλλικών συμπαραγωγών, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, Institut Français, Film Center Serbia, See Cinema Network, Cineventure 3 / διεθνείς πωλήσεις: Jour2Fête.

Το φετινό Φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11/11/2018.