Πάτρα: Έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Who I Was, What I’ve Become"

Η ερώτηση «Ποιος είμαι εγώ;» παραπέμπει στην ταυτότητα και είναι μία από τις βασικότερες που καλούμαστε να απαντήσουμε στη ζωή μας. Μια ερώτηση που με το πέρασμα του χρόνου εμπλουτίζεται με ποικιλία ατομικών και συλλογικών βιωμάτων, με συνέπεια να αποβάλλει τον ενεστωτικό του χαρακτήρα και να υπόκειται σε παρελθοντικές, μελλοντολογικές και υποθετικές ερμηνείες.

Η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αφορούν στον εαυτό μας. Μια έννοια πολυδιάστατη, με τις εκφάνσεις της να παραπέμπουν στο άτομο, την ομάδα ή την κοινωνία.

Από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου, στον Πολυχώρο «Μηχανουργείο» (Ευμήλου 2, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα), οκτώ φωτογράφοι θα διερευνήσουν μέσα από την τέχνη τους, τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται η ατομική και η συλλογική ταυτότητα, στο πλαίσιο του event «WhoIWas, WhatI’veBecome».

Το θέμα της ταυτότητας, αποτελεί πρωτ’ απ’ όλα θέμα ορίων, εσωτερικών και εξωτερικών, ανάμεσα στον εαυτό και τους άλλους και στόχος του event είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η φωτογραφία στην κατασκευή της μνήμης και της ταυτότητας, να συμβάλει στη γνωριμία του πατρινού κοινού με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές παραγωγής, διαχείρισης και προβολής της φωτογραφικής εικόνας αλλά και να αποτελέσει σημείο συνάντησης και διαλόγου για τους φωτογράφους – δημιουργούς της Πάτρας καθώς και για τους διάφορους πολιτισμικούς και καλλιτεχνικούς φορείς της πόλης.

Τα εγκαίνια του event θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στις 20.30, ενώ συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

Tobias Ahlbrecht (Γερμανία) - «Return to Nomansland»

AnkaGujabidze (Γεωργία) – «Rustavi (what the hell brought you here?)»

Tania Franco Klein (Μεξικό) – «Our Life in The Shadows»

Diego Moreno (Μεξικό) – «Huésped (Guest)»

Θάλεια Γαλανοπούλου (Ελλάδα) – «Points of Authority»

Αννα Παπανικολάου (Ελλάδα) – «What I’ve become»

Ορφέας Σαμπατακάκης (Ελλάδα) – «Untitled»

Σωτήρης Τσαγκατάκης (Ελλάδα)- «LuxInterior»

Στο πλαίσιο του event θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις, το πρόγραμμα των οποίων είναι το εξής:

27/10 - 03/11: Therefore, the Storyteller: display of dummies photobooks

Έκθεσηφωτογραφικών dummies books τουPhotometria Festival 2018.

H έκθεση των φωτογραφικών dummies είναι αποτέλεσμα ενός ανοικτού καλέσματος που κάνει το Photometria κάθε χρόνο και στην οποία παρουσιάζονται τα επιλεγμένα φωτογραφικά Dummies που επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή.

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ξεφυλλίσει, να περιεργαστεί καθώς και να διαβάσει τα dummiesbooks, ανακαλύπτοντας έτσι τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι δημιουργοί, μέσα από ένα συνδυασμό εικόνων και κειμένων, επιλέγουν να πουν τις ιστορίες τους.

30/10: «SoundCity»

Ώρα: 21.00

Μουσικός αυτοσχεδιασμός του μουσικού ΦώτηΣιώταπάνω σε εικόνες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Πάτρας. Συμμετέχουν οι φωτογραφικές ομάδες: Ηδύφως - Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας (Πολύμορφο), Φωτογραφικό Τμήμα Π.Ο.Φ.Π.Π..

31/10: «Η διαχρονική εικόνα της Πάτρας μέσα απο το φωτογραφικό φακό- η περίπτωση των carte-postales».

Ώρα: 20.00

Ομιλητές:

Ξενοφών Παπαευθυμίου - συντηρητής έργων τέχνης, μουσειολόγος

Ανδρέας Τσιλίρας- πολιτιστικός διαχειριστής

Η διάλεξη αφορά την ταυτότητα της πόλης της Πάτρας στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αυτή κατασκευάστηκε από τις carte-postales της εποχής, σε αντίστιξη με τις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις που συμβαίναν την ίδια περίοδο.

1/11: «Σώμα: κοινωνική κατασκευή και ασυνείδητο».

Ώρα: 21.00

Ομιλητής: Νίκος Παπαχριστόπουλος – ψυχαναλυτής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση στα έργα των φωτογράφων SallyMann, CindySherman, RinekeDijkstra, CatherineOpie, LiuSusiraja.

2/11: «Βασικές αρχές δημιουργίας portfolio»

Ώρα: 20.30

Ομιλητής: Άννα Παπανικολάου – φωτογράφος (BA in Photography, Arts University Bournemouth, UK - MA Fashion Photography, University Arts London)

Η διάλεξη θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους ένα φωτογραφικό project μπορεί να παρουσιαστεί σε φωτογραφικούς διαγωνισμούς καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram, website).

3/11: Portfolio Reviews

Ώρα: 15.30 - 18.30

Reviewers:

Μουζακίτη Ελένη - Visual Artist, Photography Educator, Curator, Editor

Παπουτσής Παναγιώτης – υπεύθυνος Photometriafestival,Γιάννενα

Πάππας Παναγιώτης &Τζιάκος Αχιλλέας - – υπεύθυνοι Photometriafestival,Γιάννενα

Οι φωτογράφοι που θα βρεθούν στην Πάτρα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους διοργανωτές του Photometriafestival Παναγιώτη Παπουτσή, Παναγιώτη Παππά και Αχιλλέα Τζιάκο καθώς και με την Μουζακίτη Ελένη (curator&editor) και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για το πως χτίζεται ένα φωτογραφικό portfolio και πώς μπορεί να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη σειρά φωτογραφιών. Παράλληλα, θα μάθουν πώς μπορούν να προωθήσουν τη δουλειά τους σε διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ και διεθνείς διαγωνισμούς. Κάθε συμμετέχων θα έχει είκοσι λεπτά συνεδρίας με τους reviewers. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν 10-20 τυπωμένες φωτογραφίες οι οποίες να αποτελούν σύνολο ή μέρος ενός φωτογραφικού project.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 26/10, στέλνοντας ένα σύντομο βιογραφικό και μια σύντομη περιγραφή της φωτογραφικής τους δουλειάς, στο email:[email protected](Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

3/11: «Φωτογραφία και Σύγχρονη Τέχνη»

Ώρα: 18.30

Ομιλητής: Ιωαννίδης Κώστας - επίκουρος καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής της Τέχνης στην ΑΣΚΤ

Στόχος της διάλεξης είναι, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, να δειχθεί πως από τη δεκαετία του ΄60 και μετά η φωτογραφία συνομιλεί όλο και πιο συστηματικά με τις εικαστικές τέχνες.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Συνδιοργανωτής: SoulTraits

Graphic Designer: Nowhere Studio

Eκτυπώσεις Φωτογραφιών: Allredy, Photosynthesis

Εκτυπώσεις αφισών& leaflet: Tipografio.gr