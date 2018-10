Στις αίθουσες τον ερχόμενο Μάιο η ταινία για τον Έλτον Τζον, "Rocketman"

Tον Μάιο του 2019 θα δούμε στις αίθουσες τη νέα ταινία με τίτλο «Rocketman» σε σκηνοθεσία Ντέξτερ Φλέτσερ με τον 29χρονο Ουαλό ηθοποιό Τάρον Έγκερτον στο ρόλο του σπουδαίου Εγγλέζου ποπ σταρ Έλτον Τζον.

Η συγκεκριμένη ταινία, το teaser trailer της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα, προβλέπεται να μας δείξει τη συναρπαστική μουσική του Έλτον Τζον ιδίως των πρώτων χρόνων της καριέρας του.

Ο Τάρον Έγκερτον που υποδύεται τον 71χρονο σήμερα Σερ Έλτον Τζον έχει πρωταγωνιστήσει στο «Kingsman: The Secret Service» το 2014, στο βιογραφικό αθλητικό φιλμ «Eddie the Eagle» και στο «Kingsman: The Golden Circle» το 2017.

ΣΥΝΟΨΗ:

Το «ROCKETMAN» είναι η χωρίς λογοκρισία ανθρώπινη ιστορία του Σερ Έλτον Τζον για τη διαδρομή του προς την κορυφή, σε ένα επικό μιούζικαλ που βασίζεται σε μια αληθινή φαντασίωση. Πρωταγωνιστούν εκτός του Τάρον Έγκερτον, οι Τζέιμι Μπελ, Ρίτσαρντ Μάντεν και Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέξτερ Φλέτσερ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μάθιου Βον, Ντέιβιντ Φέρνις, Άνταμ Μπόλινγκ, Ντέιβιντ Ριντ.

EKTEΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Έλτον Τζον, Στιβ Χάμιλτον Σο, Μάικλ Γκρέισι, Κλόντια Σίφερ.

Το καστ των ηθοποιών περιλαμβάνει και την Τζέμα Τζόουνς.

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες από την Paramount Pictures και στην Ελλάδα σε διανομή της Odeon. Θα την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ