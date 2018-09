Πάτρα: «Πάρτι αναμνήσεων» Δεκαετία 60s΄ - 70s΄για καλό σκοπό

The Charms”, “Baths” και “60s forum” ανταμώνουν στις 9.00 το βράδυ της Δευτέρας 1η Οκτωβρίου στην «ΑΙΓΛΗ» της VESO MARE και ξυπνούν μνήμες από μουσικές και τραγούδια, τα οποία σημάδεψαν εποχές και εποχές. Ο λόγος και η γραφή, για το «Πάρτι Αναμνήσεων» που θα πραγματοποιηθεί με αναφορά στις δεκαετίες 60s΄ - 70s΄, στο οποίο πρωταγωνιστές είναι τα πατρινά μουσικά συγκροτήματα της εποχής

Η συναυλία πραγματοποιείται με στόχο να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νεότεροι για μία εποχή που «σημάδεψε» και στην περιοχή τα μουσικά πράγματα, τον τρόπο διασκέδασης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και σε ότι αφορά επιλογές σε στάσεις ζωής…

Σκοπός είναι επίσης να ενισχυθούν κάποιοι Πατρινοί μουσικοί που βρίσκονται αυτόν τον καιρό σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά και για να ενισχυθεί το ταμείο τον ομίλου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και το κοινωνικό παντοπωλείο τον Δήμου της Πάτρας, που τόσα προσφέρει στους δημότες που έχουν ανάγκη.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων και του ΚΟΔΗΠ

Τιμή εισιτηρίου 10 €

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

-ΤΑΜΕΙΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ ΤΗΛ 2610 273.613

-MUSIC STATION – ΣΤΟΛΛΑΣ

Ρήγα Φεραίου 34,

ΤΗΛ 2610 222.411

-DISCOVER A.E.

Βούρβαχη 3 και Κορίνθου

ΤΗΛ 2610 624916

-ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΟΠΤΙΚΑ

Μαιζώνος 92, ΤΗΛ 2610 274.728

-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. και Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Κορίνθου 270, ΤΗΛ 2610 273.287

Θα ακουστούν τα τραγούδια:

Αγάπης λόγια, Ρομαντικό κορίτσι, Τρέμει η καρδιά μου, Το κορίτσι του φίλου μου, Σου ΄δωσα την αγάπη μου, Το σχολείο, Ο τρόπος, Στου σπιτιού μου την αυλή, Σε περιμένω το καλοκαίρι, Bordelo blues, Shes a lady, Reach out I’ ll bethere, Bizogna saper perdere, Wooly bully, Keep on runnin, A xart days night, Gimme some a lovin, Smoke on the water, Satisfaction, Ο Γαρύφαλος, Ήλιε μου, Το μάθημα, Τι τα θες, Το καλοκαίρι εκείνο, Απόψε το ξέρω, Happy together, How much I love you, Black is black, Imagine, Rock συγκρότημα.