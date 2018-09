Πάτρα: Πάρτι αναμνήσεων με μουσικό άρωμα των δεκαετιών 60s - 70s

Ο χώρος της αίθουσας «Αίγλη» στο ισόγειο της Veso Mare στην Πάτρα, θα φιλοξενήσει το βράδυ (21.00) της Δευτέρας 1η Οκτωβρίου 2018, ένα πάρτι αναμνήσεων με μουσικές και τραγούδια πουσημάδεψαν κοντά δύο δεκαετίες, τα χρόνια του ’60 και του ’70. Πρωταγωνιστές στο πάρτι θα είναι τα Πατρινά μουσικά συγκροτήματα της εποχής “the Charms” , “Baths” και “60s forum”.

Η συναυλία πραγματοποιείται όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, με στόχο να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίσουν οι νεότεροι για μία εποχή που «σημάδεψε» και στην περιοχή τα μουσικά πράγματα, τον τρόπο διασκέδασης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο ακόμα και σε ότι αφορά επιλογές σε στάσεις ζωής…

Σκοπός είναι επίσης να ενισχυθούν κάποιοι Πατρινοί μουσικοί που βρίσκονται αυτόν τον καιρό σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά και για να ενισχυθεί το ταμείο τον ομίλου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και το κοινωνικό παντοπωλείο τον Δήμου της Πάτρας, που τόσα προσφέρει στους δημότες που έχουν ανάγκη.

Η δεκαετία τον '60 ήταν αυτή που στην ουσία άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης αλλά και τα ακούσματα σε όλον τον κόσμο. H αρχή έγινε με την εμφάνιση τον Rock and Roll στην Αμερική στα μέσα με τέλη της δεκαετίας τον '50. Στον αντίποδα αυτής της μόδας, η Ευρώπη παρουσίασε τη μουσική της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Είναι η περίοδος που οι νέοι σε αστικές περιοχές της Ελλάδας «τρέχανε» στα πάρτι, έχοντας ο καθένας και ένα δισκάκι, προκειμένου να βοηθήσουν στο ρεπερτόριο. Όλα αυτά σε μία εποχή που ήταν δύσκολο να έχει κάποιος την οικονομική δυνατότητα για μεγάλη δισκοθήκη. Μια δεκαετία που μεταξύ «σοβαρού και αστείου» αυτός ή αυτή που είχε τη δυνατότητα να διαθέτει πικάπ, ήταν περιζήτητοι Αν ήταν αγόρι θεωρείτο σπουδαίος «γαμπρός» ενώ αν ήταν κορίτσι θεωρείτο ότι μεγάλωνε την «προίκα» της.

Αρχές δεκαετίας τον '60 και ενώ μεσουρανούσε η Αμερικανική, η Γαλλική και η Ιταλική μουσική, έρχεται στο προσκήνιο και η μουσική από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζοντας τη μόδα των συγκροτημάτων απέναντι στη μόδα των σόλο τραγουδιστών. Τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα, τα οποία έκαναν τεράστια παγκόσμια καριέρα ήταν οι Rolling Stones και οι Beatles.

'Όλοι γνωρίζουν τι γινόταν όταν εμφανίζονταν τα δύο αυτά συγκροτήματα και το τι συνέβαινε, κάτι που στην Ελλάδα γινόταν γνωστό με… διαφορά φάσης μέσα από τα «Επίκαιρα» που συνηθιζόταν να παρουσιάζονται στο σινεμά, λίγο πριν αρχίσει η προβολή μιας ταινίας.

Εκείνη την εποχή άρχισε και στην Ελλάδα η μόδα των συγκροτημάτων. Η αρχή έγινε με τους The Forminx και στη συνέχεια φτάσαμε στο φαινόμενο κάθε πολυκατοικία να έχει και το συγκρότημά της, κυρίως στην Αθήνα.

Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας τον '60 η μόδα αυτή φτάνει και στην Πάτρα. Η αρχή έγινε με τους The Spiders και στη συνέχεια με τους The Bats.

Η τεράστια επιτυχία και κυρίως η αποδοχή που είχαν στην πατρινή νεολαία τα δύο αυτά συγκροτήματα, είχε σαν αποτέλεσμα να ακολουθήσει η δημιουργία και άλλων συγκροτημάτων όπως οι "The Spice", "Black Kings", "Sartana",,"Butterfly Fires". Αναπολώντας λοιπόν εκείνα τα χρόνια, μια παρέα από μουσικούς που αποτελούσαν μέλη των συγκροτημάτων Βαts καί Spies, σκέφτηκαν να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, στην οποία Θα συμμετάσχει και το συγκρότημα The Charms, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πούμε το μεγαλύτερο συγκρότημα της εποχής εκείνης.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων και του ΚΟΔΗΠ

Τιμή εισιτηρίου 10 €

Θα ακουστούν τα τραγούδια:

Αγάπης λόγια, Ρομαντικό κορίτσι, Τρέμει η καρδιά μου, Το κορίτσι του φίλου μου, Σου ΄δωσα την αγάπη μου, Το σχολείο, Ο τρόπος, Στου σπιτιού μου την αυλή, Σε περιμένω το καλοκαίρι, Bordelo blues, Shes a lady, Reach out I’ ll bethere, Bizogna saper perdere, Wooly bully, Keep on runnin, A xart days night, Gimme some a lovin, Smoke on the water, Satisfaction, Ο Γαρύφαλος, Ήλιε μου, Το μάθημα, Τι τα θες, Το καλοκαίρι εκείνο, Απόψε το ξέρω, Happy together, How much I love you, Black is black, Imagine, Rock συγκρότημα.