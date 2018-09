Έρχεται 4 Οκτωβρίου στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Ο Κύριος & το Όπλο" με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο 82χρονος σούπερ σταρ του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνιστεί και είναι παραγωγός στο φιλμ «Ο Κύριος & το Όπλο - The Old Man & the Gun» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λόουερι που θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Odeon & της Αudiovisual στις 4 Οκτωβρίου 2018 ταυτόχρονα με την έξοδο του και στη Βόρειο Αμερική. Αυτός ο ρόλος όπως ο ίδιος ο αγαπητός Ρόμπερτ Ρέντφορντ άφησε να εννοηθεί, θα είναι και η τελευταία ερμηνεία της καριέρας του ως ηθοποιού μιας και σκοπεύει στη συνέχεια ν’ αφοσιωθεί μόνο στη σκηνοθεσία και την πρώτη του αγάπη, την ζωγραφική.

Η ταινία που ήδη προβλήθηκε παρουσία του Ρέντφορντ στο Φεστιβάλ Telluride στο Κολοράντο και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, δείχνει να εντυπωσιάζει τους κριτικούς (στο rotten tomatoes έχει μέχρι στιγμής 91%). Το διαφημιστικό τρέιλερ της ταινίας ήδη παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare. Tο στόρι αφορά ένα υπαρκτό πρόσωπο, τον ευγενικό ληστή τραπεζών από τα νιάτα του έως τα 70 του χρόνια, Φόρεστ Τάκερ που δεν το έκανε τόσο για τα λεφτά όσο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ωστόσο η επιτυχημένη δράση του θ’ ανακοπεί από έναν αστυνομικό ντετέκτιβ που θα βάλει στο στόχαστρο τον τζέντλεμαν ληστή.

Το φιλμ «Ο Κύριος & το Όπλο» που θα προβληθεί και ως η ταινία λήξης του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας στις 29/9 στο Παλλάς στην οδό Βουκουρεστίου, βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Φόρεστ Τάκερ (στο ρόλο ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με το σπινθηροβόλο βλέμμα και την χαρακτηριστική ζεστή φωνή), από την τολμηρή απόδρασή του από τη φυλακή του Σαν Κουεντίν στην ηλικία των 70 ετών μέχρι τις άνευ προηγουμένου ληστείες που έκαναν την αστυνομία να σαστίσει και μάγεψαν τον υπόλοιπο κόσμο.

Μπλεγμένοι στην καταδίωξη του Φόρεστ Τάκερ βρίσκονται ο ντετέκτιβ Τζον Χαντ (στο ρόλο ο 43χρονος Κέισι Άφλεκ), που γοητεύεται από την αφοσίωσή του στην τέχνη του, και μια γυναίκα (η Σίσι Σπέισεκ στην πρώτη της συνεργασία με τον Ρέντφορντ) που τον αγαπά παρά το επάγγελμα που έχει επιλέξει.

Βλέποντας και μόνο το τρέιλερ δεν μπορείς παρά να συγκινηθείς.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ