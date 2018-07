"Ο μαγικός κόσμος του φλάουτου και της Άρπας" απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Νοσοκομείο

Με τη συναυλία που έχει τίτλο « Ο μαγικός κόσμος του φλάουτου και της Άρπας» , με την Agnieszka Kaczmarek-Bialic στην άρπα και την Iwona Glinka στο φλάουτο, συνεχίζονται σήμερα (Πέμπτη) στις 9.30 το βράδυ, στο αίθριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου οι εκδηλώσεις της ενότητας «Εβδομάδα Δημοτικού Ωδείου» οι οποίες είναι ενταγμένες στο Διεθνές φεστιβάλ 2018.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Jacques Ibert – Entr’acte (1935

Louis Sauter – Laissez-moi mes rêves (2007)

Aaron Alter – Introspective Blues #1 (2016)

Γιώργος Παπαμήτρου – Echoes

Nino Rota - Sonata (1937)

Allegro molto moderato - Andante sostenuto - Allegro festoso

Witold Lutosławski – Three fragments (1953)

Magic (by Theocritus) - Odysseus in Ithaca - Presto

Ewa Fabiańska-Jelińska – BallaDo - BallaRe (2018) *

Χάρης Κανάκης – 39 Μοίρες Ανατολικά (2003 ver. 2017)

Michail Travlos – GBR (2016)

Dark Green - Deep Blue - Light Red

Astor Piazzola – Night-club (1960)

* Παγκόσμια πρεμιέρα που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Κληρονομιά της Πολωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος "Composers Commissions", που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μουσικής και Χορού.

Η Iwona Glinka έλαβε το βραβείο the Most Distinguished Artist Prize & Special Mention στον Διεθνή Διαγωνισμό IBLA Grand Prize 2017. Επελέγη ως εκτελέστρια: στο Διεθνές Συνέδριο “Research Hands on Flute” στο Aveiro της Πορτογαλίας (2017), στο Μεγαλύτερο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φλάουτου στο San Diego των ΗΠΑ (2016), Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φλάουτου στο Τορόντο του Καναδά (2015), στο 5ο Φεστιβάλ Φλάουτου της Σλοβενίας(2004), στο 3ο Φεστιβάλ Φλάουτου στο Madison των ΗΠΑ (2006) και τον Αύγουστο του 2007 στο Φεστιβάλ του James Galway στο Weggis της Ελβετίας. Η Iwona Glinka έχει ηχογραφήσει και εμφανίζεται σε δεκάδες δίσκους των ευρωπαϊκών και των Αμερικανικών εταιριών, όπως Sarton Records, BMG, Ίριδα, Magni, Mercury, Phasma Music, PMG και άλλων. Το 2017, το άλμπουμ της "ONE MINUTE" κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο - Global Music Award -Silver Double Medal - Outstanding Achievement (Σύγχρονη Κλασική Μουσική και Άλμπουμ) και το άλμπουμ της "PROGRESSIONS" κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Global Music Award - Gold Triple Medal - Awards of Excellence (Σύνθεση, Εκτέλεση, Άλμπουμ) και ήταν υποψήφιο για τα Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής - ICMA 2018 (Σύγχρονη Μουσική). Το 2018 το άλμπουμ της "ALEPH" κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Global Music Award - Gold Double Medal - Awards of Excellence (Εκτέλεση, Άλμπουμ).

Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας ενόργανης μουσικής τέχνης στη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough και το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο.

Η Iwona Glinka είναι σολίστ και κορυφαία ερμηνεύτρια της νέας και της πειραματικής μουσικής. Ίδρυσε το Phasma-Music Ensemble το 2016, όπου υπηρετεί σήμερα ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχει αναπτύξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη νέα μουσική, η οποία από το 1994 είχε ως αποτέλεσμα πάνω από εκατό παγκόσμιες πρεμιέρες έργων Αυστραλών, Βέλγων, Ελλήνων, Πολωνών, Γερμανών, Καναδών, Άγγλων και Αμερικανών συνθέτων, περισσότερα από εκατό από αυτών γράφτηκαν ειδικά για εκείνη.

Η Agnieszka Kaczmarek-Bialic αποφοίτησε από την Ακαδημία Μουσικής της Κρακοβίας, όπου σπούδαζε με την Β Lutak-Modrinić (δίπλωμα με ανώτατη διάκριση) και το Hochschule fur Musik στο Freiburg (Γερμανία), όπου σπούδασε υπό την καθοδήγηση της διάσημης αρπίστας Ursula Holliger. Έλαβε υποτροφία του ιδρύματος Helene Rosenberg-Stiftung (Freiburg) και του Alfred Toepfer-Stiftung (Hamburg). Συμμετείχε σε πολλά διεθνή μουσικά φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και στην Μπρατισλάβα (Melos Etos), Βαρσοβία (Wasaw Autymn), Κρακοβία (Music in Old Cracow, German-Polish Harp Symposium, Forum of Young Composers, International Festival of Cracow Composers, Krakow at Dusk), Βρότσλαβ (Musica Polonica Nova) Bytom (Φεστιβάλ New Music), Κατοβίτσε (Διεθνές Φεστιβάλ Άρπας), Lancut (Musical Festival in Łańcut), Ζακοπάνε (Days of Karol Szymanowski, International Festival of Organ and Chamber Music). Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Kammerorchester Freiburg, Kammerorchester Bad-Krozingen, Johannis Kantorei Frankfurt, Beethoven Academy Orchestra, Silesian Philharmonic, Silesian Chamber Orchestra.

Έκανε πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες έργων των συνθετών: J.Pertti, Α Szymko, M.Szorenkow, J. Szymala, Ρ Moss, W. Widłak, Μ Zielinski, R. Kurdybacha, A. Nowak, Ρ Scheller, Α Konarski, Sz. Tesarowicz Μ Kirkoff, M.Bień, M.Pawełek.

Από το 2003 είναι η πρώτη αρπίστα της Φιλαρμονικής της Σιλεσίας στο Κατοβίτσε.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ