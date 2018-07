Εγκαινιάζεται την Παρασκευή στη γκαλερί Cube το project "On The Road"

Ο καλοκαιρινός επίλογος, φέτος, για την Γκαλερί Cube, θα είναι το project On The Road. Ο τίτλος του εικαστικού project, είναι δανεισμένος από το μυθικό πιά, βιβλίο του Jack Kerouac, On The Road, που εκτός από το ότι, στις μέρες μας, περιλαμβάνεται στη λίστα με τα βιβλία που θα έπρεπε σίγουρα να διαβάσει κάποιος, πριν πεθάνει, αποτελεί το απόλυτο στίγμα της Beat Generation.

H Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project On The Road, γράφει: “Το On the Road, είναι το δεύτερο βιβλίο του Kerouac και αυτό που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, όχ μόνο για τον εναλλακτικό τρόπο γραφής του, αλλά και για τον μύθο που υπάρχει γύρω από τη συγγραφή του, όπως το ότι ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων και κάτω από την επίδραση της αμφεταμίνης μπενζεντρίνης. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση μιας και το βιβλίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1948 και η πρώτη του εκδοχή ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1951 με τη μορφή ενός δακτυλογραφημένου ρολού μήκους 36 μέτρων.

Παράλληλα, ξεκινά τα περίφημα ταξίδια του, από τα οποία συλλέγει εμπειρίες και γράφει ασταμάτητα καινούρια μυθιστορήματα, αλλά και ποίηση. Στα βιβλία του, οι χαρακτήρες είναι βιωματικοί και πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτοβιογραφικά σε συνδυασμό με φανταστικές διηγήσεις. Στόχος του, εκτός από την απόρριψη του τυπικού τρόπου γραφής και έκφρασης, είναι η πνευματική αναζήτηση, η εξερεύνηση των ορίων της ελευθερίας του ανθρώπου, η κοινωνική δικαιοσύνη, η σεξουαλική απελευθέρωση και η ανάδειξη πολλών μέχρι τότε θεμάτων ταμπού, όπως η θρησκεία, ο σεβασμός στη φύση και τους ιθαγενείς, η ομοφυλοφιλία και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Δεν επιζητούσε απλά αναγνώστες ή θεατές των ταξιδιών του. Επεδίωκε να δημιουργήσει ελεύθερους ανθρώπους που θα έβγαιναν στο δρόμο και θα ταξίδευαν μαζί του. Εξάλλου, όπως ο ίδιος έλεγε: “Ίσως αυτό να είναι η ζωή. Ένα κλείσιμο του ματιού στα αστέρια.”.

Οι εικαστικοί που συναντιούνται και συνομιλούν μέσα από το project On The Road, δημιουργούν τις σύγχρονες εικόνες τους, παίρνοντας σαν ερέθισμα τα “ταξίδια – όνειρα” του Kerouac, πραγματικά ή φανταστικά. Τα έργα δεν έχουν στόχο να εικονογραφήσουν ένα βιβλίο, αλλά να βάλουν το θεατή τους, σε μια διαδικασία αναζήτησης χωρίς περιορισμούς και κατευθύνσεις, όπως, ο ήρωας του βιβλίου, Sal Paradise: “… the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!”.”

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Achraf Baznani, Ant Hamlyn, Radu Nastasia, Νίκος Βατόπουλος, Λιάνα Ζωζά & Δημήτρης Κάσδαγλης (Moi et Moi), Άννα Καρατζά, Βασίλης Καρακατσάνης, Χρήστος Κουτσούκης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Σοφία Κυριακού, Ανδρέας Νικολάου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Σοφία Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βιργινία Φιλιππούση, Βούλα Φερεντίνου.

Διάρκεια έκθεσης: 13 Ιουλίου – 1 Σεπτεμβρίου 2018

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00



Τετάρτη Σάββατο 10.00 – 14.00

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά