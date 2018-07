Σε περίπου 2 εβδομάδες καταφθάνει στην Ελλάδα το φιλμ «Mamma Mia! Here we go again»

Μετράμε πλέον αντίστροφα για το καλοκαιρινό γεγονός της χρονιάς, όπως μας πληροφορεί το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής UIP. Ο λόγος για το πολυαναμενόμενο μουσικοχορευτικό φιλμ «Mamma Mia! Here we go again» που το περιμένουμε στην Ελλάδα την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, σε περίπου δηλαδή 2 εβδομάδες και θα το δούμε και στην Πάτρα.

Στην ταινία – συνέχεια του 1ου «Mamma Mia» που είχε «σκίσει» εισπρακτικά (είχε κάνει 615 εκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς εισπράξεις) πρωταγωνιστούν οι: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Κριστίν Μπαράνσκι, Ντόμινικ Κούπερ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τζούλι Γουόλτερς, Άντι Γκαρσία, Μέριλ Στριπ και η αγέραστη Σερ που μάλιστα τραγουδά και την επιτυχία των Abba “Fernando”. Επίσης στο καστ συναντάμε σ’ ένα χαρακτηριστικό ρόλο του Λάζαρου τον Έλληνα τραγουδιστή Πάνο Μουζουράκη.

Η σκηνοθεσία είναι του Λονδρέζου Ολ Πάρκερ.

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Το φιλμ βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η ταινία αποτέλεσε παγκόσμιο φαινόμενο εισπρακτικά που εκτόξευσε τον τουρισμό της Ελλάδας κι έκανε τη Σκιάθο τη Σκόπελο και το Πήλιο όπου είχαν λάβει χώρα τα γυρίσματα, το κινηματογραφικό φόντο πολλών γάμων. Το φιλμ που ήδη θεωρείται το κινηματογραφικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού επιστρέφει γεμάτο φως, θάλασσα, καλοκαίρι, τραγούδι, χορό και λαμπερούς πρωταγωνιστές, δέκα χρόνια μετά, να μας παρασύρει εκ νέου στο ρυθμό των διαχρονικών τραγουδιών των Σουηδών ABBA και να γεμίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το ίδιο λαμπερό καστ πρώτης ταινίας μαζί με νέα, ταλαντούχα παιδιά και καινούριες αφίξεις όπως της Σερ και του γοητευτικού Κουβανού σταρ Άντι Γκαρσία, έρχονται με ορμή να μας συγκινήσουν, να μας κάνουν να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ονειρευτούμε, ερμηνεύοντας μοναδικά πολλά από τα τραγούδια των ABBA που δεν ακούστηκαν στην πρώτη ταινία, αλλά και επιτυχίες που όσες φορές κι αν τις ξανακούσεις δεν μπορείς παρά να αναφωνήσεις Here We Go Again! και να παραδοθείς στο ρυθμό και την καλοκαιρινή διάθεση, όπως τονίζει το δελτίο Τύπου.

Καλώς ορίσατε, λοιπόν, ξανά στο νησί Καλοκαίρι (κι ας μην έγιναν τα γυρίσματα στην Ελλάδα αυτή τη φορά αλλά στην γειτονική Κροατία), όπου η Σόφι (Αμάντα Σέιφριντ), η κόρη της Ντόνα (Μέριλ Στριπ), αναλαμβάνει να δώσει νέα πνοή στο ξενοδοχείο και οι θρυλικές «Dynamos» να μάς ταξιδέψουν σε παρόν και παρελθόν μέσα από τα πολυαγαπημένα τραγούδια των Αbba!

Όλο το Χόλυγουντ μάς περιμένει από 19 Ιουλίου 2018 στο καλύτερο πάρτι του καλοκαιριού, καθώς όλη η Ελλάδα θα ζήσει στο ρυθμό του «ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ! HERE WE GO AGAIN».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ