Μάθε γιατί οι δίαιτες με χαμηλούς υδατάνθρακες δε σε βοηθάνε να χάσεις βάρος

Πολύ συχνά προτείνεται σε ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος να μειώσουν την πρόσληψη υδατανθράκων. Κάτι που συνήθως φυσικά πιάνει και βραχυπρόθεσμα η απώλεια βάρους είναι σημαντική. Γι’ αυτό άλλωστε και η δημοτικότητα αυτών των διατροφικών σχημάτων είναι μεγάλη ​βλ. ​Dukan. Ποιο όμως είναι το πρόβλημα;​ Γιατί οι διαιτολόγοι έχουν αντίθετη άποψη​;​

Ευτυχώς η επιστήμη της διατροφής έχει εξελιχθεί και μαζί της πολλά από όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι πως η μείωση των υδατανθράκων έχει μακροπρόθεσμα σοβαρές συνέπειες για το ορμονικό προφίλ του κάθε ατόμου, ειδικά αν πρόκειται για αθλούμενο. Με άλλα λόγια ​η​ μείωση των υδατανθράκων ​-​πόσο μάλλον η αποχή​- μας στοιχίζει. Και μας στοιχίζει σε ένα σημαντικό επίπεδο​:​ αυτό των ορμονών.

Τα χαμηλά επίπεδα υδατανθράκων σημαίνουν για τον οργανισμό:​

Μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς

Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης – κάτι που θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην αύξηση του λίπους

​Μ​ειωμένη τεστοστερόνη και διαταραχές των γυναικείων ορμονών- κάτι που αναστείλει τη σύνθεση μυικού ιστού

​Δ​ιαταραγμένη διάθεση και γνωσιακή λειτουργία

​Μυικός καταβολισμός και​ μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού ​συστήματος

Με άλλα λόγια ο μεταβολισμός μειώνεται, οι ορμόνες του στρες αυξάνονται -​ και εκτός των άλλων μακροπρόθεσμα δε χανεις περισσότερο βάρος από ότι αν έχεις ακολουθήσει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα ως προς τους υδατάνθρακες. Το μυστικό δεν είναι να έχεις χαμηλούς υδατάνθρακες, αλλά σωστούς υδατάνθρακες και παράλληλα επαρκή πρωτεΐνη.

Κατά βάση ​λοιπόν αν θέλεις να δεις αποτέλεσμα στο σώμα σου είναι σημαντικό:

​Να επιλέξεις ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σου

Να έχεις τρόφιμα που σου αρέσουν και να μην αποκλείεις άλλα – πόσο μάλλον ολόκληρες ομάδες τροφίμων

Να επιλέγεις μία μορφή άσκησης που σε ευχαριστεί

Να βλέπεις αυτή σου την προσπάθεια σαν μέσο βελτίωσης και όχι τιμωρίας και το σώμα σου

Βασισμένο στο Carb controversy: why low carb diets have got it all wrong του Precision Nutrition

