Αρκετά καλό το ξεκίνημα του «Deadpool 2» με 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και 83.000 εισιτήρια πανελλαδικά

Aναμενόταν να πάει καλά και πήγε περίφημα. Ο λόγος για το «Deadpool 2» σε σκηνοθεσία David Leitch με τον σαρωτικό Ράιαν Ρέινολντς σε σούπερ φόρμα να δίνει ρέστα και να αυτοσαρκάζεται στο υπερβολικά βίαιο, αιματοβαμμένο και με μπόλικο αθυρόστομο χιούμορ δεύτερο φιλμ που σε όλη τη διάρκεια δεν σταμάτησε να μας εκπλήσσει.

Κατ’ αρχάς μένεις με το στόμα ανοικτό όταν αντιλαμβάνεσαι πως το τραγούδι στους τίτλους έναρξης, με τίτλο «Ashes» το λέει η μοναδική Σελίν Ντιόν και λογικά μπορεί να φτάσει και έως τα Όσκαρ. Μας άρεσε και όλη η μουσική αναφορά σε παλιότερα αγαπημένα κομμάτια των 80’ς, από το «Take on me» των Αha μέχρι Pat Benatar, Cher και «Tomorrow» του παιδικού μιούζικαλ «Annie» ενώ γέλιο βγάζει και η συνεχής ατάκα του Deadpool – Wade Wilson, «papa can you hear me» από το φιλμ της Μπάρμπα Στρέιζαντ του 1983, «Γιεντλ».

Το φιλμ όπου παίζει και ο Τζος Μπρόλιν – εντυπωσιακός ως Cable (σε κάποια στιγμή ο Deadpool τον κοροιδεύει αποκαλώντας τον Thanos, μιας και ο Μπρόλιν παίζει και στο «Avengers, Ο Πόλεμος της αιωνιότητας») έφτασε στο τριήμερο της πρεμιέρας του, 18-20 Μαΐου 2018 τα 300 εκατομμύρια δολάρια διεθνείς εισπράξεις, από τα οποία τα περίπου 125 έγιναν στις ΗΠΑ όπου πάντως όπως σημειώνει το boxofficemojo, δεν ξεπέρασε το άνοιγμα της πρώτης ταινίας που είχε ξεκινήσει με 132,4 εκατομμύρια.

Στο φινάλε σε bonus σκηνή θα δείτε να εμφανίζεται και ο αγαπημένος Wolverine – Χιου Τζάκμαν. Γενικά στο «Deadpool 2» υπάρχει ένα έξυπνο μπλέξιμο στην πλοκή με κάποιους από τους μεταλλαγμένους ήρωες των XMen όπως τον Colossus ενώ κεντρικό ρόλο έχει κι ένας πιτσιρικάς που πετά πύρινες βόμβες από τα χέρια του, ο οποίος αντιδρά στην κακοποίηση που έχει υποστεί στο ίδρυμα των μεταλλαγμένων.

Ιδιαίτερα σέξι ήταν η παρουσία των γυναικών - ηρωίδων, της Domino - Zazie Beetz και της αγαπημένης του Deadpool, την οποία υποδύεται η Μορένα Μπακαρίν ενώ σε μία πολύ σύντομη σκηνή, σχεδόν αστραπιαία εμφανίζεται ο Μπραντ Πιτ ως ο Vanisher.

Ενδεχομένως κάποιους που δεν είχαν δει την πρώτη ταινία να τους φανεί παράξενο, παράδοξο και πολύ ακραίο το χιούμορ του Deadpool – Ράιαν Ρέινολντς, ο οποίος έβαλε το χεράκι του και στο σενάριο αλλά είναι αλήθεια πως κάποιος ακόμη κι αν δεν είναι φαν των κόμικ υπερηρώων θα περάσει βλέποντας την ταινία διασκεδαστικά. Γι’ αυτό και το φιλμ πήρε Α στο cinemascore.

Στη χώρα μας από την περασμένη Πέμπτη που προβάλλεται το «Deadpool 2» σε 173 αίθουσες πανελλαδικά (παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε) ήρθε άνετα 1ο με κοντά 83.000 εισιτήρια. Το 1ο Deadpool είχε κόψει 77.000 εισιτήρια στο ξεκίνημα του αλλά σε λιγότερες αίθουσες όπως θυμίζει το flix.gr.

