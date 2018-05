Η Μάρω Κουρή απόψε στην Αγορά Αργύρη για τις "Μέρες Φωτογραφίας"

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας Ηδύφως, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας», παρουσιάζουν σήμερα Δευτέρα 21 Μαίου 2018 στην αγορά Αργύρη στις 7.00 το απόγευμα, την φωτορεπόρτερ και photo coach Μάρω Κουρή.

Οι φίλες και φίλοι της φωτογραφίας θα έχουν την ευκαιρία να δούνε και να ακούσουν από κοντά όλα όσα έχει να μοιραστεί μαζί τους αυτή η σημαντική φωτογράφος.

Mάρω Κουρή (Janani)

Βιοδοιπορικό

Φωτογραφίζει και γράφει ασταμάτητα για την κοινωνική δικαιοσύνη στον κόσμο εδώ και 25 χρόνια, εστιάζοντας στην Αφρική και στην Ασία. Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια του Κωνσταντίνου Μάνου (Magnum) και του Ed Kashi (VII). To έργο της έχει εκτεθεί διεθνώς σε γκαλερί, ξενοδοχεία, σχολεία, παζάρια, παραγκουπόλεις. Δημοσιεύει φωτογραφικά άρθρα στα Take Part, BBC, LFI, Journal du Dimanche, National Geographic, Newsweek, Vice, Days Japan, Der Spiegel, Nzz, K, Vimagazino, Dagens Nyheter, CNN. Εργάζεται ως ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ και εκπροσωπείται από το πρακτορείο Polaris Images στη Νέα Υόρκη. Είναι εισηγήτρια στη Σχολή Φωτογραφικών Σπουδών Όραμα. Δίδαξε εθελοντικά φωτογραφία στις γυναίκες του ΚΕ.ΘΕ.Α Φυλακών Θήβας. Το 2017 συνεργάστηκε στην έρευνα, στο ρεπορτάζ και στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ GREEK LIFE του Mart Raukas για την Εσθονική τηλεόραση. Εισηγείται workshop φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα, στο Ομάν και σε μέρη που την εμπνέουν. Από τον Ιούνιο του 2015 μελετά τις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές σπουδάζοντας Therapist Training στο International Institute for Therapy and Education HUMANIVERSITY Ολλανδίας. Έχει δύο κόρες.

Βραβεία-Διακρίσεις

Διάκριση UNESCO, 2nd Art Mediterranean Forum, Βηρυτός 2003.

Α’ Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός SCOOP «Το Φυλαχτό - Οι Αλμπίνοι της Τανζανίας» 2009

Τιμητική διάκριση, Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, 2010

Φωτογραφία της χρονιάς, LIFE web magazine, για την φωτογραφία της από τις διαδηλώσεις εναντίον της λιτότητας στην Αθήνα 2011

Χρυσό Μετάλλιο, Διεθνής Διαγωνισμός ΡΧ3, «Σπαραγμός - η Ελληνική κρίση», 2014 Τιμητική διάκριση, Διεθνής Διαγωνισμός ND awards, “Η οδύσσεια των προσφύγων”, 2016

Εκθέσεις

Οπτικοί Μαραθώνιοι, Βαρκελώνη 1995, 1996

«Φως, Κίνηση, Ζωή», Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, Θεσσαλονίκη 1997

1ο Ελληνικό-Νοτιοαφρικανικό Φεστιβάλ Τεχνών, Γιοχάνεσμπουργκ 1998

Primavera Fotografica, Βαρκελώνη 1999

“Woman’s room-woman’s view”, Ζάγκρεμπ 2001

“Sparagmos, a retrospective of Greek crisis”, εναρκτήρια προβολή, Visa Pour l’ Image 2012

FAM Mediterranean Women Artists for Peace, Ρόδος 2001, Άγκυρα 2002,

Βηρυτός 2003, Σμύρνη 2004

«Δρόμοι Επιβίωσης», Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 18/7– 13/11/2016

«Πόλεις, Ροές, Εντάσεις, Ώσμωση» Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Αθήνα 2017

Ατομικές Εκθέσεις

«Πρόσωπα του Κόσμου» ΚΕ.ΘΕ.Α. Διάβαση, Αθήνα 1999

«Γυναίκες του Κόσμου» Γαλλικό Προξενείο, Ρόδος 2012

Gallery Mediatheque, Paris 2012

Andre Malraux Cultural Center, Paris, 2014

«Έβρος, η πύλη της Ευρώπης» Photometria Festival, Αθήνα, 2012

«Από το Αιγαίο στο Βερολίνο» Σύλλογος Αρχαιολόγων Ελλάδας, Αθήνα, 2015

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, 2015

Casa Cultural Loret de Mar, Βαρκελώνη 2016

Workshops

Στα βιωματικά σεμινάρια φωτογραφίας, η Μάρω προσθέτει διαλογιστικές τεχνικές ώστε ο συμμετέχον διευκολύνεται στο να αναρωτηθεί, να αναζητήσει και να πλησιάσει το «μέσα» του, να ανακαλύψει κομμάτια του εαυτού του που καθρεφτίζονται στις φωτογραφίες του.

Ελλάδα: Mάνη, Σύρος, Πάτρα, Χίος, Σπάρτη, Αθήνα (2017) - Σουλτανάτο του Ομάν (2015, 2017, 2018) - Αθήνα: Οδός Αχαρνών, Τόποι Προσευχής, Παζάρι Σχιστού, Ξημέρωμα στην Ιχθυόσκαλα (σε συνεργασία με τη σχολή Όραμα).

Ενδεικτικές Ομιλίες-Συνεντεύξεις

Κεντρική ομιλήτρια-TEDx Πανεπιστημίου Αιγαίου- Θέατρο Απόλλων, Σύρος 2016

https://www.youtube.com/watch?v=8Sp2kmuXYMs

Στον σκηνοθέτη Θόδωρο Τερζόπουλο – ET1

Η φωτοειδησεογράφος Μάρω Κουρή μιλά στην ΕΤ1

Στην Πράξη – Skai 2/3/2014

https://www.youtube.com/watch?v=j0OAfNh5hYg

Δελτίο Ειδήσεων – Mega 26/12/2016

https://www.youtube.com/watch?v=amxHHxWwpvI

Ντοκυμαντέρ Cosmote History "Φάροι"

https://www.youtube.com/watch?v=8ElDteqdaZs&t=705s

Το υπόλοιπο πρόγραμμα για το φετινό Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Παρασκευή 1 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη, 19:00.

Παρουσίαση με θέμα “Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές/άγνωστες Οδύσσειες”, από

τον Διευθυντή του Φωτογραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ηρακλή Παπαϊωάννου.

Κυριακή 3 Ιουνίου, Αίθριο Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, 20:00

Τελετή λήξης Φεστιβάλ, Απονομές και έκθεση φωτογραφιών του Φωτομαραθώνιου Πάτρας 2018.

