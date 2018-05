Πάει Κάννες η Βαλέρια Γκολίνο με τη νέα της ταινία ως σκηνοθέτις

Η Iταλίδα σταρ Valeria Golino που είναι κατά το ήμισυ και Ελληνίδα, επιστρέφει στις Κάννες με τη νέα ταινία της, με τίτλο «Euforia». Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία της ως σκηνοθέτιδας μετά το φιλμ «Μέλι».

Το «Euforia» θα κάνει την πρεμιέρα του στο 71ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα – Un Certain Regard».

Η ταινία όπως μας πληροφορεί το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Strada, αφηγείται την ιστορία δύο αδερφών και τη δύσκολη σχέση ανάμεσά τους, καθώς είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Riccardo Scamarcio (Them, John Wick 2) και Valerio Mastandrea (Τέλειοι Ξένοι, Η Συνάντηση), δύο γνωστοί ηθοποιοί της νεότερης γενιάς στην Ιταλία.

H γεννημένη στη Νάπολη το 1965, Valeria Golino, πέρα από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Francesca Marciano (Me And You, Μέλι) και Valia Santella (Μέλι, My Mother). Ο φημισμένος Ιταλός συγγραφέας Walter Siti συνυπογράφει και εκείνος το σενάριο.

Σύνοψη

Ο Matteo είναι ένας νεαρός επιτυχημένος επιχειρηματίας, τολμηρός, γοητευτικός και δραστήριος. Ο Ettore αντίθετα είναι ένας ήρεμος, κατασταλαγμένος δάσκαλος δημοτικού που έχει επιλέξει να ζει στη σκιά, στη μικρή πόλη, όπου γεννήθηκε. Είναι αδέλφια με δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ένα δραματικό γεγονός θα τους φέρει κοντά, υποχρεώνοντάς τους να ζήσουν για μερικούς μήνες μαζί στη Ρώμη. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους μέσα από αγάπη και τρυφερότητα και ίσως μαζί να κατακτήσουν την ευφορία.

Την ταινία αναμένεται να την δούμε στην Ελλάδα τη νέα χειμερινή περίοδο.

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Mε την υποστήριξη Creative Europe Programme – MEDIA.