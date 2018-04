Θεαματικό ξεκίνημα παγκοσμίως με 95 εκατ. δολάρια από τα preview για το φιλμ "Εκδικητές: Ο Πόλεμος της αιωνιότητας"

Παροξυσμός επικρατεί και στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε με την ολοκαίνουρια υπερπαραγωγή της Μάρβελ, "Avengers: Infinity War – Εκδικητές: Ο Πόλεμος της αιωνιότητας" που ξεκίνησε να προβάλλεται από την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 κι ενώ προηγήθηκαν preview προβολές την Τετάρτη το βράδυ.

Η ταινία διάρκειας δυόμιση ωρών που παίζεται και τρισδιάστατη, συγκεντρώνει έναν απίστευτο αριθμό υπερηρώων που ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνουν τους 25, οπότε λογική ήταν η απόφαση των σκηνοθετών Τζο και Άντονι Ρούσο, η 2η ταινία και συνέχεια του «Πολέμου της αιωνιότητας» να βγει στις αίθουσες σε ένα χρόνο από τώρα.

Μην κοροιδευόμαστε, το νέο αυτό φιλμ (το 3ο των Avengers) που συμπίπτει με τα 10 χρόνια ταινιών της Μάρβελ που ξεκίνησαν με τον «Ironman» με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, είναι ουσιαστικά μία ταινία για τους φαν που είναι πολλοί, και στην Πάτρα. Φίλοι φαν των υπερηρώων της Μάρβελ, έσπευσαν πρώτοι την Τετάρτη το βράδυ μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και είδαν την ταινία ενώ σκοπεύουν να την δουν και 2η και 3η φορά. Όσο για το τι βαθμό βάζουν, ούτε ερώτηση, φυσικά άριστα 10.

Στο εξωτερικό, στο rotten tomatoes, η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό 84% με τη γνώμη του κοινού να φτάνει σε ποσοστό το 94%! Στο πιο απαιτητικό metacritic βέβαια η ταινία έχει 68% ενώ εντύπωση έκαναν και τα μόλις 2 αστέρια που έβαλε στην κριτική του το δικό μας Αθηνόραμα που έκανε λόγο για θεαματικότατο μεν φιλμ αλλά και συνάμα κάπως ρηχό!

Την ίδια ώρα όλοι αναμένουν με αγωνία να δουν που θα φτάσει το εισπρακτικό ρεκόρ της ταινίας το 4ήμερο αυτό 26-29 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με το variety.com, στις preview προβολές της Τετάρτης 25/4 και της Πέμπτης 26/4/2018 σε συνολικά 43 αγορές στο εξωτερικό, οι εισπράξεις της ταινίας έφτασαν τα 95 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στις χώρες όπου σάρωσε ήταν η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, κ.α. Σύμφωνα με το forbes.com, το νούμερο που κατόρθωσε το «Avengers, Infinity war» την Τετάρτη το βράδυ (39 εκατομμύρια δολάρια) είναι σαφώς καλύτερο από το προηγούμενο φιλμ «Avengers: Age of Ultron» που είχε ξεκινήσει με 27,6 εκατομμύρια στα previews και είναι το 4ο καλύτερο όλων των εποχών μετά τα «Harry Potter and the Deathly Hallows part II» ($43.5 εκατομμύρια δολάρια το 2011), Star Wars: The Last Jedi ($45 εκατ. το 2017) και Star Wars: The Force Awakens ($57 εκατ. δολάρια το 2015).

Στην Αυστραλία ήταν η 2η καλύτερη πρεμιέρα ταινίας που έχει γίνει ποτέ (ήδη στα 10 εκατ. δολάρια) ενώ στη Γαλλία σε 2 ημέρες μετρά εισπράξεις 6,5 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν το δυνατότερο ντεμπούτο για τον μήνα Απρίλιο και η μεγαλύτερη πρεμιέρα για το σύμπαν της Μάρβελ κόμικς στην χώρα. Στο δε Ηνωμένο Βασίλειο οι εισπράξεις είναι στα 9 εκατομμύρια.

Το «Avengers: Infinity War» ξεκίνησε κανονικά να προβάλλεται από την Παρασκευή 27/4/2018 στις ΗΠΑ σε συνολικά 4,474 αίθουσες, που θεωρείται η μεγαλύτερη έξοδος - release για ταινία του στούντιο της Disney όλων των εποχών και η 2η μόνο πίσω από το “Despicable Me 3 – Εγώ ο απαισιότατος 3” που είχε κάνει πρεμιέρα σε 4,529 αίθουσες. Η εκτίμηση είναι για σύνολο εισπράξεων 3ήμερου στις ΗΠΑ κάπου ανάμεσα στα 225 με 250 εκατομμύρια δολάρια χωρίς να αποκλείεται και ένα νούμερο κοντά στα 300.

Το περιοδικό Entertainment Weekly χάρισε στην ταινία καλή κριτική και βαθμολογία B.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ