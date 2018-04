Στο Φεστιβάλ των Καννών θα δώσουν το παρών Μπλάνσετ, Γκόσλινγκ, Μπινός

Οι "θαμώνες" της Κρουαζέτ, νέες αφίξεις και σταρ, από τη Ζιλιέτ Μπινός έως τον Ράιαν Γκόσλινγκ, θα δώσουν το παρών στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, του οποίου οι ταινίες που επιλέχθηκαν για το διαγωνιστικό του σκέλος ανακοινώθηκαν. Είκοσι ταινίες μετέχουν στο διαγωνιστικό σκέλος της 71ης διοργάνωσης από τις 8 έως 19 τις Μαΐου 2018 για να διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος θα είναι η Αυστραλέζα Κέιτ Μπλάνσετ, που πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, έξι μήνες μετά το σκάνδαλο Γουάινστιν που συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου. Η 48χρονη Αυστραλή ηθοποιός θα είναι η 12η γυναίκα που θα έχει αυτόν τον ρόλο στην ιστορία του θεσμού.

Απών από τη μεγαλύτερη κινηματογραφική διοργάνωση παγκοσμίως θα είναι φέτος ο αμερικανικός κολοσσός Netflix. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τιερί Φρεμό, γενικός διευθυντής του φεστιβάλ, δήλωσε ότι ο κολοσσός είναι "πάντα ευπρόσδεκτος" στις Κάννες, οι οποίες φέτος δεν επέλεξαν καμιά ταινία της Αμερικανικής πλατφόρμας στο διαγωνιστικό σκέλος ή σε αυτό εκτός διαγωνισμού.

H ταινία έναρξης όπως έχει ήδη ειπωθεί, θα είναι το «Everybody Knows» του Ασγκάρ Φαραντί με τους Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέρ Μπαρδέμ και Ρικάρντο Νταρίν ενώ ανάμεσα στα φιλμ του φετινού διαγωνιστικού τμήματος συναντάμε το «EN GUERRE» του Στεφάν Μπριζέ, το «Dogman» του Ματέο Γκαρόνε, το «Plaire Aimer et Courir Vite» (SORRY ANGEL) του Κριστόφ Ονορέ, το «Le Livre D' Image – Το Βιβλίο των εικόνων» του Ζαν Λικ Γκοντάρ, το «Les Filles du Soleil» της Εύα Χάσον, το «Shoplifters» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα, το «CAPHARNAÜM – CAPERNAUM» της Ναντίν Λαμπακί, το «BLACKKKLANSMAN» του Σπάικ Λι και το «Under the Silver lake» του Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ με τον Άντριου Γκάρφιλντ και τον Τόφερ Γκρέις, κ.α.

Ακόμα στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα επιλέχθησκαν το «Cold War» του Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παβλικόφσκι που αφηγείται την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το «Three Faces» του Ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αιγύπτιου Α. Μπ. Σόκι «Yomeddine», το «Asako I & II» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, το «Burning» του Τσανγκ-Ντονγκ Λι και το «Lazzaro Felice» της Ιταλίδας Άλις Ρορβάχερ.

*Εκτός Συναγωνισμού θα παιχτεί το «Solo: A Star Wars Story» του Ρον Χάουαρντ που είναι το πολυαναμενόμενο δεύτερο spin-off του Star Wars (μετά το «Rogue One») και αφηγείται τις πρώιμες περιπέτειες του Χαν Σόλο και του κολλητού του Τσουμπάκα, με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Αlden Ehrenreich, Ντόναλντ Γκλόβερ, Γιούνας Σουοτάμο, Εμίλια Κλαρκ και Γούντι Χάρελσον.

Στοιχεία για το άρθρο από ΑΠΕ και flix.gr.